Khamenei a fost ucis în primele ore ale campaniei israeliano-americane lansate sâmbătă împotriva Iranului.

''Deja în noiembrie am fost convocaţi de premier într-un format foarte restrâns şi premierul (Benjamin Netanyahu) a stabilit obiectivul de eliminare a lui Khamenei'', a declarat Katz pentru postul de televiziune N12.

Planul a fost împărtăşit în cele din urmă Washingtonului şi a fost devansat în ianuarie, după izbucnirea protestelor antiguvernamentale din Iran, atunci când guvernul israelian era îngrijorat că liderii religioşi de la Teheran ar fi putut decide lansarea unui atac împotriva Israelului şi obiectivelor SUA din Orientul Mijlociu, a precizat ministrul israelian.

Israelul a declarat constant că obiectivul său este eliminarea ameninţării existenţiale reprezentate de programele nuclear şi de rachete balistice ale Teheranului.