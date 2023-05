Motorina a ajuns să coste la fel cât benzina, în doar câteva zile. Șoferi: „Poate se mai ieftinesc și prețurile la raft”

După mai bine de un an de scumpiri și fluctuații mari ale prețului, motorina a ajuns să coste, în doar câteva zile, la fel sau chiar mai puțin decât benzina.

Specialiștii nu se așteptau la o scădere atât de rapidă. Cauza principală - reducerea prețului petrolului pe piețele internaționale.

În paralel, și vânzările de mașini diesel au scăzut în ultima perioadă așă că și cererea de motorină e mai mică.

La pompă șoferii plătesc pentru un litru de motorină în jur de 6 lei și 50 de bani. La fel și pentru benzină. În unele benzinării prețurile sunt și mai mici.

Șofer: „Motorină folosesc. Dar și la benzină și la motorină. S-au ieftinit. Ceea ce este bine și ne ajută foarte mult și cu toate acestea poate se mai ieftinesc și prețurile la raft”.

R: Cât dați acum pentru un plin?

Șofer: „350 , față de 400 și se simte”.

Șofer: „În mare parte, da. Eu bag motorină. S-a mai ieftinit. Față de 7 lei cât era, acum e 6 lei. S-a mai ieftinit. Se simte. Cumulate zi de zi se adună”.

În ultimele săptămâni mai toate benzinăriile au redus constant cu câțiva bani pe zi prețul, iar scăderile în lanț au condus combustibilii la același nivel.

Motorina s-a ieftinit

Începând cu jumătate lunii aprilie, motorina s-a ieftinit zilnic, potrivit datelor unei platforme de profil. Pe 18 aprilie, de exemplu, un litru se vindea cu 7,13 lei, în timp ce pentru benzină șoferii plăteau 6,88 lei.

În următoarele zile prețurile au scăzut constant, iar motorina și benzina au ajuns, după mai bine de un an de diferențe mari, uneori de peste un leu, să fie astăzi la același nivel.

În acest moment un plin de 50 de litri de motorină costă în jur de 322 de lei, mai puțin cu aproape 35 de lei decât în urmă cu 30 de zile.

Specialiștii susțin că ieftinirile sunt legate de cotațiile în scădere ale barilului de petrol, ajuns aproximativ 76 de dolari.

În plus, pe seama restricțiilor impuse Rusiei, toate statele și-au făcut rezerve suplimentare, iar acum au stocuri foarte mari de combustibil.

Claudiu Cazacu, specialist în piețe internaționale: „O aprovizionare a piețelor cu carburanți și motorină în special. Au fost găsite rute altenative și surse alternative. Europa este aprovizionată bine cu motorină. Economiile în încetinire fac să se regleze această ofertă cu cererea la prețuri în scădere. Avem prețurile carburanților care urmează și trendul petrolului”.

Pe de altă parte, prețurile mari din ultimul an i-au făcut pe șoferi să evite să își mai cumpere mașini diesel.

Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de autoturisme, anul trecut înmatriculările cu motoare diesel au scăzut cu cinci procente față de anul precedent, iar în prezent dețin o cotă de 13 procente din parcul auto.

Adiran Mitroi, profesor de economie: „Oamenii s-au învățat să vadă leul acela diferențial. A fost un an de zile și jumătate în care am văzut motorina mai scumpă cu principale explicații – rafinăriile de țitei puține, plus cotația care a fost ridicată”.

În plus, autoritățile europene vor interzice vânzările de mașini noi cu motoare diesel și pe benzină începând din anul 2035.

Dată publicare: 08-05-2023 19:09