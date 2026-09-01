Într-o postare pe Truth Social, Trump a afirmat că armata SUA a lovit din nou marţi ţinte iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz, ca represalii pentru "încercarea eşuată a Iranului de a amplasa mine marine" în strâmtoare şi pentru lansarea a opt rachete asupra unei baze militare americane din Iordania, relatează Reuters, citat de News.ro.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunţat că armata SUA a efectuat marţi noi atacuri împotriva unor ţinte ce ţin de Gărzile Revoluţiei Islamice din Iran, ca răspuns la recentele tentative de atacuri împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz şi a trupelor americane dislocate în regiune.

"Astăzi (marţi), la ora 12:00 p.m. ET (19:00, ora României), forţele americane au început să lanseze atacuri asupra unor ţinte ale Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran", a scris CENTCOM într-o postare pe X.

"Atacurile vin în urma recentelor tentative de atac ale IRGC împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz şi împotriva militarilor americani dislocaţi în regiune", precizează postarea.

Noua rundă de atacuri survine după ce SUA şi Iranul au schimbat lovituri în noaptea de duminică spre luni, marcând primul schimb de focuri între cele două ţări în peste o lună.