Potrivit polițiștilor, un vatman, în vârstă de 36 de ani, a venit cu tramvaiul pe Șoseaua Ștefan cel Mare. Dar la intersecția cu Calea Moșilor, s-a tamponat cu un alt tramvai, condus de un bărbat de 52 de ani. Cauzele impactului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

Ambii vatmani au fost verificați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost zero. Inițial, cazul a fost tratat ca un accident ușor. Dar după ce adolescentul a ajuns la spital cu leziuni traumatice, a fost deschis un dosar penal.