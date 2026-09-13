Cum clienții le caută, cei din branșă își dezvoltă liniile de producție. Iaurtul, kefirul și laptele rămân în preferințe, însă telemeaua și cașcavalul se cumpără în cantități mai mici. S-au scumpit destul de mult!

Intoleranța la lactoză este una dintre cele mai întâlnite alergii alimentare. Din fericire, pentru cei care nu vor să renunțe totuși la brânzeturi și lapte există variante.

De un an de zile, iaurturile, smântâna, untul și laptele fără lactoză și-au făcut loc și în fabrica unui producător din Ialomița.

Producătorii s-au adaptat

Adrian Cocan, producător: Pentru noi e un proces foarte simplu, nu facem altceva decât să adăugăm lactază în lapte, iar apoi laptele este procesat în mod obișnuit. Primele noastre produse au fost brânza proaspătă, cașcaval, unt fără lactoză. Este o piață bună, o piață interesantă.

Pe care încep să o testeze și alții mai ales că cererea este în creștere.

Michael Kaiser, reprezentantul unui supermarket online: Acum 4 ani eram aproape exclusiv numai pe import de produse lactate fără lactoză. Iar în acești ultimi doi ani au început din ce în ce mai mulți producători români, branduri cunoscute, să producă în România produse fără lactoză. Ceea ce aduce mult mai multă ofertă clientului.

Este o gură de aer proaspăt pentru producătorii de lactate care altfel se luptă cu o scădere a consumului în cazul altor categorii de produse.

Dorin Cojocaru, președintele Asociației din Industria Laptelui: Telemeaua cu roșii a rămas de bază la români, dar ca volume s-a restricționat. Nu se mai face nici risipă alimentară. Brânzeturile maturate, cu perioadă 6 luni, 12 luni, cele care se importă foarte mult din Italia, cum e parmezanul.

Proteic nu înseamnă sănătos

Totuși, oamenii iau în continuare lapte și iaurturi naturale. Există destui clienți și pentru lactatele proteice.

Dincolo de iaurturile și batoanele proteice cu care suntem deja obișnuiți, găsim acum extra proteină în aproape orice categorie de alimentele. Am aici, de exemplu, chipsuri cu extra proteină sau paste cu proteină. Și pentru că cererea este atât de mare, și oferta s-a diversificat foarte mult. În depozitul acestui supermarket online, oferta s-a dublat într-un singur an, iar clienții pot alege din peste 500 de tipuri diferite de produse cu extra proteină.

Medicii atrag atenția, totuși, că aceste tipuri de alimente ar trebui consumate cu prudență și nu înainte să citim eticheta. Pentru că, spun aceștia, nu orice produs proteic este automat și sănătos.