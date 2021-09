Momente de groază în Târgu Mureș. Un autobuz a luat foc în mers: ”Noi cumpărăm toate rablele din străinătate”

Momente de panică în Târgu Mureș, după ce un autobuz a luat foc în mers.

Flăcările uriașe au cuprins partea de la motor, iar șoferul a încercat să potolească vâlvătaia cu un extinctor, până să primească ajutor prin 112. Incidentul s-a petrecut marți dimineață, o oră la care cei mai mulți folosesc mijloacele de transport în comun și, de obicei, acestea sunt pline.

Alarma s-a dat marți dimineață, puțin după ora opt, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din oră. După ce pasagerii au coborât la ultima stație, șoferul și-a dat seama că este ceva în neregulă la autobuz și a decis să se îndrepte spre garaj. Nu a mai ajuns, pentru că în scurt timp au izbucnit flăcările, în mers. Norocul a făcut ca nimeni să nu mai fie în mijocul de transport în comun.

Șofer: ”Cred că filtrul de particule, nu știu încă. Nu am avut probleme niciodată. Cu două stingătoare am încercat să sting, nu am reușit. În stație au coborât omaneii, aici nu era nici un călător.”

Martorii spun că flăcările au izbucnit din senin, iar aubuzul a fost învăluit într-un nor gros de fum.

Martor: ”A ars totul în spate, la motor, plasticul, firele, așa că asta nu e de folos. Sunt autobuze vechi și la un scurt a luat foc. În mers a luat foc. Au încercat să stingă cu stingătoare, dar focul se extindea foarte repede. La început era doar fum, după aceea, focul.”

Pentru a opri incendiul a fost nevoie de intervenția pompierilor.

Cristian Porav, ISU Mureș: ”Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș a fost solicitat să intervină la un incendiu de autobuz. La sosirea gărzii de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără și degajări de fum la compartimentul motor al autobuzului, cu pericol de propagare la compartimentul călător."

Din păcate, nu este pentru prima oară când un autobuz de transport călători ia foc, mai ales că, spun oamenii, parcul auto este vechi și depășit.

Șofer: ”Problema e în felul următor: cumpărăm autobuze vechi , iau motoarele foc pe traseu și atât. Nu știi ce se întâmplă pe parcurs pe traseu. Nu poți să știi, nu știi cu ce defecțiune pleacă din garaj, de acolo, de la ateliere. Noi cumpărăm toate rablele din străinătate, că cineva așa vrea.”

Parcul auto al societății de transport local din Târgu Mureș este în proces de reabilitare, iar autoritățile promit că vor cumpăra și autobuze noi, inclusiv unele electrice.