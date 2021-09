Panică într-un mall din Brașov, după ce a pornit alarma de incendiu. Care ar fi fost cauza izbucnirii focului

Agitație, fum și zeci de oameni speriați. Totul după ce astăzi s-a dat alarma într-un mall din centrul Brașovului, unde a izbucnit un incendiu.

Cei aflați în complexul comercial au fost evacuați de urgență. Flăcările au pornit de la lucrările de izolație care se făceau la acoperișul imobilului. Cateva scântei au aprins panourile de pe fațada clădirii.

Fumul a cuprins birourile aflate la etajele superioare ale clădirii. Sistemul de avertizare a pornit imediat.

Oamenii au părăsit atât mall-ul, cât și birourile aflate deasupra.

Angajații au așteptat sosirea pompierilor în față complexului comercial.

„Noi eram la magazinul în care lucram. Am primit informația că trebuie să evacuăm, nu ne-am îmbulzit, a fost totul super ok”, a spus un angajat.

„Am fost înștiințați de paza mall-ului că trebuie să ieșim imediat că este un incediu, însă nu știam unde este incediul. Nu am mai stat pe gânduri, am închis ce trebuia să închidem și am ieșit imediat afară”, a spus un alt angajat.

La fața locului au acționat 6 autospeciale cu apă și spumă și 2 mașini de salvare de la înălțime. Flăcările au fost lichidate în câteva minute. Focul a pornit de la o lamp[ cu care muncitorii topeau smoală, pentru a lipi izolație pe acoperiș, spun pompierii.