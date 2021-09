Incendiu puternic în nordul Capitalei. Flăcările au ars violent pe terasa unui bloc aflat în construcție

Un incendiu însoțit de cel puţin o explozie i-a alarmat sâmbătă seară pe mulţi locuitori din nordul Capitalei, care au văzut evenimentul de la kilometri distanță.

Flăcările au ars violent pe terasa unui bloc aflat în construcție în Sectorul 1 și au fost însoţite de cantități însemnate de fum.

Sâmbătă seară, în jurul orei 22, mulți locuitori din nordul Bucureștiului au observat îngrijorați, de la depărtare, producerea unei explozii cu degajări mari de fum. Incidentul a avut loc pe terasa unui bloc cu 12 etaje aflat în construcție, pe strada Parcului. Vestea a ajuns și la urechile acestui bărbat, care a lucrat pe șantier în zonă.

Bărbat: ”Nu știu exact, am lucrat aici, am colegi aici, stau în apropiere. Am văzut la TV și am venit ca să văd ce se întâmplă. Nu știu, am emoții, efectiv nu știm ce s-a întâmplat.”

Din spusele martorilor, incendiul ar fi izbucnit pe terasa blocului în care se aflau materiale pentru izolație. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale, printre care una pentru intervenții la înălțime. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Echipajele de intervenție s-au mobilizat într-un timp foarte scurt și au reușit să lichideze incendiul în aproximativ o jumătate de oră. La ultimul nivel ardeau butoaie cu smoală şi carton bituminat folosit la hidroizolaţii. În același loc au fost găsite și câteva butelii.

Irinel Precup, ISU București-Ilfov: ”Incendiul s-a manifestat pe la ultimul etaj. Se pare că din primele date pe care le-am avut, cartonul asfaltat de pe suprafața acoperișului s-a aprins, a ars o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. S-au găsit șapte butelii, dintre care patru au fost mutate/predate.”

La scurt timp, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a transmis printr-un mesaj pe rețelele de socializare că urmează să fie făcute verificări pentru modul în care au fost emise autorizațiile de construire. Cauzele exacte ale producerii evenimentului vor fi stabilite în urma unei anchete.