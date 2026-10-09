La fel și directorul companiei din România acuzat de complicitate. Judecătorii Curții de Apel București le-au respins celor doi contestațiile.

Gregor Hudohmet, un apropiat al fostului premier sloven, este acuzat că ar fi pretins mită 450.000 de euro plus TVA de la firma care construiește - pentru un gigant din Slovenia - un sistem masiv de baterii de stocare a energiei electrice, la Gheorgheni.

Iar celălalt inculpat, susțin procurorii Anticorupție, ar fi insistat pe lângă șefii săi din firma contractoare să plătească presupusa șpaga.

Avocații celor doi au refuzat să comenteze și acuzațiile și hotărârea judecătorilor.