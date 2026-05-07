El a explicat că sunt comisii de expertiză medico-militară, care decid dacă un rezervist este apt sau inapt din punct de vedere militar.

Mihai Bălţătescu a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, dacă în urma exerciţiilor de mobilizare din anii trecuţi s-a constatat că sunt rezervişti care nu mai sunt apţi din punct de vedere militar. 

”Vârsta medie a acestor rezervişti este destul de ridicată. Este o consecinţă firească a suspendării stagiului militar pe timp de pace, începând cu anul 2007. Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populaţiei civile. Este doar suficient să ne uităm la oamenii care trec pe lângă noi, o mare parte din ei sunt şi rezervişti, deci ei se încadrează ca sănătate în media naţională, iar pe partea psihologică este vorba de acelaşi procent”, a afirmat Mihai Bălţătescu.

El a precizat şi cine decide că un rezervist este inapt din punct de vedere medical.  

”Acele cazuri care au fost identificate şi documentate, ele sunt rezolvate sau sunt soluţionate de către Comisia Locală de expertiză medico-militară, respectiv de Comisia Centrală de expertiză medico-militară. Sunt instituţiile care se pot pronunţa asupra aptitudinii sau inaptitudinii din punct de vedere militar şi după fiecare exerciţiu vă asigur că s-au luat măsurile necesare pentru corectarea situaţiilor care au fost identificate”, a mai declarat Mihai Bălţătescu.