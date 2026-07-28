„Au fost 1.725 de sesizări. Au fost analizate punctual 1.181 de cazuri. Cifra tristă pentru CFR este că 80% dintre cei care au completat acest formular au specificat că nu recomandă călătoria nimănui”, a declarat, marți, ministrul Miruță, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că sesizările s-au referit, în principal, la aerul condiționat din garniturile de tren, infrastructura veche, absența investițiilor, curățenie și neîndeplinirea obligațiilor de serviciu din partea angajaților CFR Călători.

„Istoric, pentru aerul condiționat trebuie să existe soluții. E de menționat faptul că, în conformitate cu obligațiile CFR pentru trenurile interregio, nivelul de aer condiționat este unul obligatoriu. Pentru trenurile regio nu este obligatoriu să fie aer condiționat. Din cele 1.181 de cazuri verificate, peste 600 au menționat că nu funcționează aerul condiționat. Deci, în aproape 60% din situațiile în care aerul condiționat era obligatoriu, oamenii au menționat că nu funcționează. Am intrat în detaliul acestor 600 de situații. Restul sunt probleme cu curățenia, în general, cu toaletele, cu supraaglomerarea, cu întârzierile”, a afirmat ministrul Transporturilor.

El a adăugat că, în cele peste 600 de cazuri în care aerul condiționat nu funcționează, 15% sunt cauzate de locomotivele diesel vechi.

„În România circulă zilnic, din partea CFR Călători, 1.265 de trenuri. 35% din aceste trenuri sunt tractate de locomotive diesel. 15% din total, adică aproape jumătate din cazul locomotivelor diesel, nu au capacitate tehnică suficientă pentru a întreține un nivel decent de aer condiționat. Sunt locomotive diesel și de 40 de ani care nu au capacitate suficientă să răcească. N-a fost luată o decizie dacă le vom scoate sau nu, pentru că sunt probleme și cu scoaterea lor, și cu nepunerea a altceva în loc”, a spus Miruță.

Problemele cu aerul condiționat și infrastructura

El a precizat că 18% din cazuri sunt cele în care trenurile electrificate trec prin zone neutre electric.

„Din loc în loc există, din necesități tehnice, o discontinuitate a contactului cu liniile care sunt alimentate cu energie electrică. Pe termen foarte scurt, trecerea locomotivei prin această zonă neutră determină ca, la reconectarea în zona în care este energie electrică, să se genereze erori care fac ca, o perioadă de timp, aerul condiționat să nu meargă. Acolo se intervine din partea mecanicului, uneori se rezolvă, uneori nu se rezolvă! Pe termen scurt, 40% din situații sunt cauzate de supraîncălzirea instalației. Când este foarte cald afară și când trenul este aglomerat, se intră într-o suprasarcină, într-o protecție care face ca aerul condiționat să nu mai funcționeze”, a explicat ministrul.

Cât privește neîndeplinirea obligațiilor de serviciu din partea angajaților CFR Călători, Miruță a spus că au fost făcute 56 de dosare de cercetare disciplinară.

„Am găsit probleme care țin de neîndeplinirea obligațiilor de serviciu din partea angajaților CFR Călători: șefi de tură, revizorii mecanici. Au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară. (...) Din cele 56 de dosare de cercetare disciplinară, 39 au presupus sancțiuni cu tăierea din salariu pentru angajații care au fost identificați responsabili pentru acele acțiuni, iar 17 persoane au fost sancționate cu avertisment scris, considerându-se din partea comisiei disciplinare că vinovăția lor era mai mică”, a mai arătat șeful de la Transporturi.

Zeci de dosare disciplinare și firme de curățenie depunctate

Referindu-se la curățenia din trenuri, Miruță a declarat că au fost 188 de cazuri în atenție.

„S-a analizat îndeplinirea condițiilor din partea firmelor de curățenie și cred că jumătate dintre ele au fost depunctate. (...) Am observat că, atunci când întrebi despre un anumit tren cu probleme, fiecare spune că nu este responsabil. Motiv pentru care, astăzi, am dispus ca, pentru fiecare tren din cele 1.265 care circulă zilnic, să fie câte un responsabil cu funcție de director”, a precizat ministrul.

Un formular online prin care se pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul a fost lansat de Ministerul Transporturilor. Informațiile urmează să fie centralizate timp de cel puțin două săptămâni pentru identificarea principalelor disfuncționalități și stabilirea măsurilor necesare, a anunțat, pe 6 iulie, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.