Accidentul din Sectorul 5 al Capitalei a avut loc luni la prânz în intersecția dintre Șoseaua Viilor și strada Constantin Istrati. Impactul a fost suprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Strada are doar două benzi de circulație. În imagini se vede cum, la un moment dat, șoferul unei mașini implicate în accident vrea să intre pe banda din stânga. Nu reușește și, din impact, lovește două mașini. Prima, care era pe banda din dreapta și urma să oprească la semafor, lovește cu putere gardul de protecție al unui refugiu de tramvai.

Cei trei adolescenți au suferit răni ușoare

Acolo, la rândul lor, trei adolescenți de 17 ani, două fete și un băiat, așteptau să treacă pe trecerea de pietoni, însă n-au mai apucat. Toți trei au fost loviți. Leziunile suferite au fost ușoare, și cei trei au ajuns la spitalul de copii ”Marie Curie” pentru îngrijiri. Însă nu au avut nevoie de internare.

Cei trei șoferi implicați în accident au fost testați. Rezultatele au arăt că niciunul nu consumase alcool. Polițiștii au deshis un dosar penal in rem pentru vătămare corporală din culpă.