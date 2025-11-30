Minor prins la volanul unui autoturism radiat în Dolj, cu numere false de înmatriculare. Polițiștii au deschis un dosar penal

Un copil de 14 ani a fost prins la volanul unui autoturism, pe o stradă din judeţul Dolj. Verificările în baza de date a Poliţiei au indicat că autovehiculul este radiat, pe el fiind montate numere false de înmatriculare.

„În dimineaţa zilei de 29 noiembrie a.c., în jurul orei 03:20, poliţişti din cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Daneţi, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu în comuna Amărăştii de Jos, au observat pe strada Traian, un autoturism care la vederea echipajului de poliţie, a mărit viteza de deplasare. Poliţiştii au efectuat semnal regulamentar de oprire a autoturismului, la volan fiind legitimat un minor, de 14 ani, din localitate. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că autoturismul este radiat din circulaţie, iar numărul de înmatriculare montat aparţine altui autoturism”, informează, duminică, Poliţia judeţeană Dolj.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că maşina pe care o conducea adolescentul aparţinuse familiei sale şi fusese radiat din circulaţie în vara acestui an.

Potrivit aceloraşi surse, părinţii copilului au declarat că nu ştiau că acesta a plecat cu autoturismul pe drumul public, noaptea.

Poliţiştii au deschis dosar penal care vizează comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

