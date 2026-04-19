Măsura a fost comunicată într-o postare pe Facebook, transmite Agerpres.

„Închidem robinetul băieților deștepți care folosesc unitățile protejate autorizate ca să maximizeze profituri și să profite de facilitățile fiscale. Am schimbat regulile jocului. Echipe mixte de control sunt deja în teren. Și vom schimba și legislația", a declarat ministrul Florin Manole.

Manole a explicat că Agenția Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a funcționat fără capacitatea necesară de verificare.

„Cu un singur om la Corpul de Control nu poți supraveghea un întreg sistem în care sunt 950.000 doar beneficiari persoane cu dizabilități, fără să mai vorbim despre aceste unități protejate. Lucrurile acestea se opresc astăzi aici. Pentru că am mai înțeles ceva. Legislația este prea slabă", a precizat el.

Lacunele sistemului

Ministrul a detaliat mai multe vulnerabilități ale sistemului actual. În prezent, nu există verificări în teren înainte de autorizarea unei unități protejate. „Practic, pe hârtie, totul poate arăta bine, poate arăta perfect, fără ca cineva să verifice realitatea", a subliniat Manole.

O altă problemă identificată vizează locația activității. Autorizația se acordă pentru un anumit sediu, dar firma își poate desfășura activitatea în alte locuri, care nu sunt verificate.

„Asta creează abuzuri și spațiu pentru abuzuri. Am înțeles că sistemul trebuie corectat. Și asta vom face. Pentru că acest mecanism trebuie să fie despre oameni, nu doar despre profit", a concluzionat ministrul.

Cadrul legal

Potrivit legii, unitățile protejate sunt entități înființate de persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, care au ca scop angajarea persoanelor cu handicap.