Este vorba despre rezerve de combustibil pe care ţara le are pentru situaţii de criză.

”Datele mele oficiale arată că în momentul de faţă există disponibilităţi, există stocuri de peste 2 milioane de tone de combustibil. În situaţia de faţă sunt 56% pe teritorul României, iar diferenţa în afara ţării, în alte depozite strategice care por fi disponbilizate imediat şi transportate în România”, a declarat Bogdan Ivan, vineri seară, la Antena 3.

Stocurile penru situaţii de criză sunt asigurate de companiile de profil, conform legii, care sunt şi cele care trebuie să asigure transportul în ţară. Nerespectarea legislaţiei de către acestea reprezintă ”o sancţiune uriaşă din partea statului român” pentru aceste companii, a arătat ministrul.

El a anunţat că sâmbătă ”la prima oră” va dispune verificarea acestor stocuri pe care România le are pentru a vedea dacă stocurile din documente coincid cu cele din depozite.

”O să dispun o verificare foarte clară, dimineaţă (sâmbătă – n.r.), la prima oră. Nu există niciun fel de situaţie în care România să nu poată să acceseze rezervele strategice pe care le are astăzi”, a subliniat ministrul.