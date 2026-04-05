Potrivit unui comunicat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării deplânge trecerea în nefiinţă a profesorului universitar Liviu Maior, fost Ministru al Învăţământului în perioada 1992 - 1996.

"De numele său se leagă începuturile construcţiei unui sistem naţional de educaţie orientat către principiile şi valorile europene, într-o perioadă de tranziţie marcată de schimbări instituţionale importante şi de redefinirea direcţiilor majore de dezvoltare. Reuşind, într-un context sociopolitic complicat, să coaguleze energiile şi punctele de vedere diferite, Liviu Maior a fost primul ministru al Educaţiei din epoca postdecembristă care, odată cu adoptarea Legii nr. 84/1995 (Legea învăţământului), a stabilit noua arhitectură a cadrului legislativ al educaţiei. Acest act normativ, vital pentru societatea românească în ansamblul său, a pus bazele unui sistem deschis către repere europene şi cooperare internaţională. Tot în mandatul său, apariţia Legii nr. 88/1993 a contribuit decisiv la configurarea primelor standarde de calitate în sistemul universitar", se arată în comunicatul Ministerului Educaţiei.

Aceeaşi sursă arată că tot de numele lui Maior se leagă definirea statutului cadrului didactic, fiind punctat şi faptul că sistemul de educaţie actual i se datorează, în mare măsură, fostului ministru.

"De asemenea, de numele lui Liviu Maior se leagă definirea statutului cadrului didactic - parte din construcţia sistemică începută în perioada 1992 - 1996. Nu doar pentru concretizarea unor iniţiative în texte de lege de sine stătătoare, ci şi pentru viziunea clară, structurală, România îi datorează, în mare măsură, fundaţia care susţine astăzi sistemul de educaţie, precum şi modernizarea şi bazele direcţiei occidentale, trasate riguros şi durabil prin claritate, în vremuri grevate de incertitudine, aşa cum au fost anii '90", au transmis reprezentanţii Ministerului Educaţiei.