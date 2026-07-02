Giannis Tsouktouridis a ocupat primul loc la categoria copii în cadrul competiției desfășurate pe parcursul a 10 zile, iar premiul primit a fost o undiță, relatează Greek Reporter.

Concursul a avut ca țintă specia Lagocephalus, un pește-iepure toxic ce amenință biodiversitatea marină și afectează tot mai mult apele Greciei.

Adolescentul pescuiește încă de la vârsta de nouă ani și spune că, în urmă cu doi ani, a început să prindă pești-iepure, conștient fiind de efectele negative pe care această specie le are asupra ecosistemului din Marea Mediterană.

În cea mai recentă ieșire la pescuit, în zona Clubului Nautic din Amfithea, a reușit să captureze nu mai puțin de 158 de exemplare.

Tânărul a ținut să lămurească și una dintre cele mai răspândite temeri legate de această specie, explicând că simpla atingere a peștelui nu provoacă intoxicații, cu excepția situației în care persoana are o rană deschisă.