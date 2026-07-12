Mii de permise de conducere românești ar fi fost găsite la o groapă de gunoi din Republica Moldova. Reacția autorităților

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Un ONG din Republica Moldova a reclamat că ar fi găsit ”sute, ba chiar mii de permise de conducere româneşti” la o groapă de gunoi şi a cerut demararea unei anchete.

autor
Lorena Mihăilă

Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări a transmis că este în legătură cu autorităţile din ţara vecină şi se fac verificări, însă „simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia”.

Garda Naţională de Mediu din Republica Moldova, care este un ONG, reclamă, într-o postare pe Facebook, că a găsit la groapa de gunoi de la Porumbeni, raionul Criuleni "sute, ba chiar mii de permise de conducere româneşti".

Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări a transmis, duminică după-amiază, că au fost demarate verificări.

„Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări a luat act de informaţiile apărute în spaţiul public privind documentele identificate în Republica Moldova. În acest moment, autenticitatea documentelor şi circumstanţele în care acestea au ajuns în locaţia respectivă nu sunt confirmate oficial. Simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia", au transmis oficialii instituţiei.

Aceştia precizează că sunt în legătură cu autorităţile competente din Republica Moldova, în vederea clarificării tuturor aspectelor.

„În funcţie de rezultatele verificărilor şi de informaţiile transmise prin canalele de cooperare instituţională, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Până la finalizarea verificărilor, nu ne putem pronunţa cu privire la autenticitatea documentelor, provenienţa acestora sau împrejurările în care au fost identificate", au mai transmis oficialii Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări.

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Sursa: News.ro

Etichete: permise de conducere, Republica Moldova,

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