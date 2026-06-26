În prima noapte a festivalului Nostalgia s-au distrat până târziu mii de oameni, chiar dacă unii merg astăzi la muncă.

S-au animat ringurile de dans, spațiile cu jocuri pe calculator și cele pentru ședințe foto.

Fată: ”Foarte mișto, venim de 4 ani și în fiecare an e la fel de frumos. Mâine lucrăm, poimâine seara revenim”.

Fată: ”Foarte mișto pentru ziua 0. În seara asta suntem din păcate mai puțini, dar mâine o să fim o gașcă foarte mare. Ne-am luat liber, pentru Nostalgia ne luăm liber”.

Unii au petrecut prima seară de festival ... la calculator.

Băiat: ”Merge, merge, e perfect, fix ce îmi trebuia în seara asta”.

Această cameră a fost una dintre cele mai fotografiate atracții de la festival.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Nu ne-am întors în anii 90, dar dacă ne uităm în jur așa am putea crede. Bibelourile din vitrină și mobilă de bucătărie veche îi fac pe vizitatori să se oprească și să retrăiască măcar pentru câteva momente amintiri din copilărie”.

Nostalgicii sunt așteptați în fiecare seară, până duminică, să se distreze ca pe vremuri.