Este prima creştere oficială de preţuri justificată de companie prin explozia cererii generate de dezvoltarea inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Reacţia investitorilor a fost imediată. Acţiunile Apple au scăzut cu peste 6% în şedinţa de tranzacţionare de joi, cea mai mare depreciere înregistrată de companie din aprilie 2025.

Cât costă acum un MacBook

Printre produsele afectate se numără MacBook Neo, al cărui preţ urcă de la 599 la 699 de dolari, MacBook Air cu 512 GB, care se scumpeşte de la 1.099 la 1.299 de dolari, şi MacBook Pro cu 1 TB, care ajunge de la 1.699 la 1.999 de dolari. Apple a majorat şi preţurile tabletelor sale, iPad Air de 128 GB crescând de la 599 la 749 de dolari, iar iPad Pro Wi-Fi de 256 GB de la 999 la 1.199 de dolari. Magazinul online al companiei a fost indisponibil pentru scurt timp înainte ca noile preţuri să fie afişate.

Într-un comunicat, Apple a explicat că industria electronicelor de consum se confruntă cu o situaţie fără precedent, deoarece extinderea accelerată a centrelor de date dedicate inteligenţei artificiale a provocat o creştere explozivă a cererii pentru memorii şi soluţii de stocare.

”Nu am mai văzut niciodată o creştere atât de mare şi atât de rapidă a preţurilor componentelor. Am ajuns într-un punct în care trebuie să începem să majorăm preţurile pentru o parte dintre produsele noastre”, a transmis compania, lăsând să se înţeleagă că şi alte scumpiri ar putea urma.

Săptămâna trecută, directorul general Tim Cook declara că Apple nu mai poate absorbi integral costurile generate de scumpirea componentelor folosite în produse, fenomen alimentat de boom-ul inteligenţei artificiale.

Potrivit Counterpoint Research, preţurile memoriilor şi ale componentelor de stocare s-au cvadruplat în ultimele trei trimestre, întrucât producătorii şi-au direcţionat capacităţile de producţie către memoriile de mare viteză utilizate în serverele pentru inteligenţă artificială.

Această evoluţie a adus câştiguri importante companiilor din industria semiconductorilor. Micron, unul dintre principalii furnizori de memorii, a raportat recent venituri de peste patru ori mai mari decât în perioada similară a anului trecut şi o marjă brută de aproape 85%, depăşind inclusiv Nvidia şi Meta la acest indicator.

Apple a folosit şi în trecut strategii prin care încuraja cumpărătorii să aleagă configuraţii mai scumpe, eliminând versiunile cele mai ieftine sau crescând capacitatea minimă de stocare. De exemplu, în luna mai compania a retras din ofertă cea mai accesibilă versiune a Mac mini, iar modelul de bază a devenit unul cu un preţ de pornire de 799 de dolari.

Analiştii estimează că scumpirea componentelor ar putea adăuga aproximativ 200 de dolari la costul de producţie al unui iPhone. În consecinţă, viitoarele modele ar putea avea preţuri cu 150-200 de dolari mai mari, în special versiunile echipate cu mai multă memorie.

Potrivit IDC, toate noile modele de iPhone vor trece la 12 GB de memorie RAM pentru a putea rula integral funcţiile Apple Intelligence. Firma de cercetare estimează că aproximativ 54% dintre iPhone-urile livrate începând din 2022 nu vor putea utiliza toate noile funcţii Siri bazate pe inteligenţă artificială.

Analiştii consideră că Apple va încerca să justifice aceste scumpiri prin introducerea unor configuraţii hardware mai performante şi prin lansarea unor produse noi, inclusiv primul iPhone pliabil, aşteptat în perioada următoare.