Mielul de Paşte: reţeta lui Adrian Hădean. Cum diferă carnea în funcţie de regiune

Se apropie Paştele, iar între cei care mănâncă miel se dă acum o luptă. Ce să gătească? O friptură dezmierdată de vin şi rozmarin, nişte coaste umplute rumene sau un drob doldora de verdeţuri.

În timp ce gospodinele încă fac liste şi socoleti, chefii cu ștaif s-au apucat deja de reţete şi de comenzi. Fiţi atenţi ce carne cumpăraţi, avertizează aceştia! Potrivit lor, mielul mai mare de 9 luni este mult mai sănătos, dar şi mai gustos, decât cel de anul acesta. Contează enorm şi în ce zonă a crescut.

Sfaturile bucătarilor

Şi da, a fost dureroasă aşteptarea până când a fost gata friptura perfectă pusă în valoare de un piure de morcov copt şi unul de pere gatite în cuptorul cu lemne.

„Spada asta de miel pe care am condimentat-o cu sare, cu piper, cu chimen, am aruncat peste ea cepe verzi, usturoi, rozmarin, o învelesc în hârtie de copt, o leg cu sfoară să nu fugă şi o pun în cuptor la 135-140 grade C, pt 4-5 ore, în momentul ăla dacă prind de os şi ridic carnea o să cada”, spune Adrian Hădean, bucătar.

Oamenii folosesc ingredientele şi mâncarea în funcţie de ce le-a oferit pământul în anul respectiv, iar asta schimbă şi gustul mielului.

„Dacă o să găteşti miel provenit de pe Valea Bârgăului, dincolo de Bistriţa în sus spre Moldova, vei constata că are un alt gust. Mielul din Dobrogea care paşte iarbă crescută într-un sol mai bogat în sare va avea o carne cu gust ceva mai sărat. Dacă luăm un miel care provine din Transilvania de pe păşunile Alpine, va avea o carne cu gust mai floral. Dacă luăm un miel din zona Sibiului poate să aibă cu siguranţă un alt gust”, mai spune Adrian Hădean.

În momentul în care ne-am hotărât, ar fi bine să ne uităm după un miel de anul trecut.

Cât despre cuptor, trebuie să ştim doar în ce parte încălzeşte mai tare. Între cel clasic pe gaz şi cel electric nu e mare diferenţă.

O altă variantă ar fi să frigem mielul pe toate părţile şi abia după ce a fost rumenit să îl gătim lent.

Rețetă învățată de la bunici

Valentin şi Alexandru ne propun o reţetă învăţa de la bunica lor.

„Prima dată o închidem în tigaie să-şi păstreze sucurile, pulpa va fi dresata cu rozmarin, cimbrişor, piper, alături de care adăugăm o garnitură de cartofi cu rozmarin”, spune Vali.

După o oră şi jumătate rezultatul este delicios.

Există soluţii chiar şi pentru cei care vor să experimenteze de Paşte. De pildă, un rasol de miel în stil indian.

În aceste zile şi reţele de socializare abundă în ponturi culinare. Bucătarii experimentaţi propun de la costiţe în crusta de alune de pădure şi miere picantă, până la deşertul oii - adică din spatele cu os şi muşchiuleţ, se face o ruladă cu umplutură din ştevie urzici sau leurda cu cimbrişor cu rozmarin. După ce este coaptă la 120 de grade într-un baitz pe bază de vin alb sau roşu, lumea pare brusc...extrem de frumoasă. Poftă bună!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!