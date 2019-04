Primele de Paşte: cozonaci, cursuri sau ieşiri la restaurant. Ce vor de fapt angajaţii

Anul acesta de Paște, iepuraşul cel sprinten o să viziteze doar jumătate dintre firmele din România. Este însă inventiv, promit patronii, care le oferă salariaților, beneficii financiare, diverse tichete cadou sau zile libere.

În cazul bugetarilor, lucrurile diferă de la caz la caz.

Salariații unei companii din Brașov care vinde sisteme de închidere a teraselor, primesc de Paște câte 100 de euro, dar nu numai.

Andrada Agafiței, angajator: ”Anul trecut, noi am oferit doar o primă în bani și anul acesta am făcut o listă, din acea listă am ajuns la tichete cadou, cursuri de perfecționare pentru angajați pe departamentele lor și în ultima zi, înainte de vacanță de Paște, ne gândim să ieșim toată echipa la un restaurant."

Andreea Vintilă, specialist marketing: "Aceste cursuri de training costă destul de mult și consider că dacă angajatorul este interesat să își dezvolte angajații, este cu atât mai binevenit efortul financiar în această formă."

Iepurașul este darnic și cu cei care lucrează în acest salon de înfrumusețare.

Natașa Lisnic, angajator: "O să ofer 4 zile de vacanță în plus, ca să poată pleca cu rudele, familia undeva, 150 de lei, un ajutor mic și bineînțeles, cadouri la copii."

Ana-Maria Pânzaru: "Îmi fac copilul fericit că o scot pe undeva, exact ceea ce își dorește, să iasă un pic cu mami."

Potrivit unui studiu, cei mai mulți dintre angajatori dau bani ori tichete cadou în valoare de 150 de lei, spre deosebire de 2016 când vorbeam despre 400 de lei.

Dacă acum trei ani, 90 la sută dintre companii erau darnice, acum, puțin peste 55 la sută mai respectă această tradiție.

Cristina Mofliuc, specialist Resurse Umane: "S-au diversificat foarte mult tipurile de beneficii: prime de vacanță, tot felul de vouchere, pachete la fitness, la tot felul de servicii spa, în domeniul medical."

Pe de altă parte, 3 angajați din 5 angajați spun că își doresc o primă în bani: "Nu cozonaci, nu coșuri cu lucruri drăguțe, nu alte lucruri...bani. Dacă mă duc undeva să cumpăr îmi cere bani, nu cozonaci."

Cei 15.000 de lucrători de la uzina Dacia vor beneficia de un plus de 1.200 de lei, la salariu. Cei mai mulți bugetari nu vor primi bonusuri.

În schimb, companiile de stat și primăriile pot da acorda prime sau cadouri, în funcție de bugete.

