O analiză realizată de Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre – JRC), organismul de cercetare al Comisiei Europene, confirmă ceea ce fermierii din afara UE avertizează de luni de zile: interzicerea oricăror urme ale unor pesticide considerate printre cele mai periculoase și deja interzise în Uniunea Europeană din motive de sănătate și protecția mediului va duce la reducerea ofertei și la creșterea prețurilor.

În cel mai pesimist scenariu ipotetic – în care producătorii din afara UE nu își adaptează practicile la noile reguli – consumatorii ar plăti cu 332% mai mult pentru cafea și cu 82% mai mult pentru citrice, arată analiza publicată marți. În același timp, importurile agricole ale UE ar scădea cu 41%, iar crescătorii de animale ar suporta costuri mai mari pentru furaje.

Chiar și în scenarii considerate mai realiste de cercetători, în care producătorii externi se conformează parțial noilor cerințe, prețurile pentru consumatori ar crește, iar importurile agricole ale Uniunii ar scădea. În schimb, producția internă ar avea de câștigat, amploarea acestui efect depinzând de gradul în care producătorii se adaptează.

Bruxelles-ul, prins între fermieri și consumatori

Concluziile studiului pun Comisia Europeană în fața unei alegeri dificile: să răspundă nemulțumirilor fermierilor europeni sau să accepte creșterea costurilor pentru consumatori.

Interdicția privind reziduurile de pesticide face parte din pachetul de simplificare a normelor privind siguranța alimentelor și furajelor. Măsura este susținută de agricultorii europeni, care cer condiții egale de concurență cu producătorii din afara Uniunii. Propunerea a fost concepută și pentru a răspunde criticilor fermierilor față de acordul comercial dintre UE și blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay).

Pentru ca fructele și legumele să nu conțină reziduuri ale substanțelor vizate, producătorii ar trebui, în practică, să renunțe complet la utilizarea acestora.

Critici: măsura ar putea încălca regulile comerțului internațional

Criticii susțin că propunerea intră în conflict cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), deoarece impune practic standardele europene producătorilor din alte state, prin așa-numitele „clauze oglindă”.

Numeroase organizații internaționale din sectorul agricol afirmă că măsura depășește cerințele actuale privind siguranța alimentară și ignoră diferențele dintre regiunile agricole ale lumii, unde fermierii se confruntă cu dăunători, climă și condiții de cultivare diferite.

„Alegerea este între fructe de pădure disponibile tot timpul anului, sănătoase, sigure și la un preț corect, sau o producție limitată la un preț foarte ridicat”, a declarat Amine Bennani, președintele Asociației Producătorilor de Fructe Roșii din Maroc.

Potrivit acestuia, ceea ce Bruxelles-ul numește „alinierea standardelor” reprezintă, în realitate, „o barieră comercială”. El a criticat și faptul că organizația sa nu a fost consultată, deși aproximativ 250.000 de marocani lucrează în acest sector.

Preocupări similare au fost exprimate și de producătorii de fructe din Africa de Sud, de industria cerealelor și leguminoaselor din Canada, de exportatorii de pepeni din Honduras, de organizațiile agricole din Brazilia și de sectorul producătorilor de migdale din California.

Comisia Europeană: scopul este eliminarea completă a reziduurilor

Comisia Europeană susține că obiectivul este împiedicarea reintroducerii în UE, prin importuri, a celor mai periculoase substanțe interzise în blocul comunitar, prin reducerea limitelor admise de reziduuri până aproape de zero.

Atât Comisia, cât și organizațiile internaționale sunt de acord că limitele actuale ale reziduurilor sunt stabilite astfel încât consumul să fie sigur pentru sănătatea oamenilor. Totuși, criticii consideră că executivul european dorește să depășească aceste standarde, blocând și urmele unor substanțe interzise din motive mai largi de sănătate și protecție a mediului.

Elisabeth Werner, director general al Direcției Generale pentru Agricultură (DG AGRI), a declarat că standardele foarte ridicate de siguranță ale Europei „trebuie controlate în mod corespunzător”.

Ce pesticide vor fi vizate

Comisia Europeană nu a precizat încă exact ce pesticide vor intra sub incidența noilor reguli.

Studiul JRC identifică 18 substanțe active care ar putea face obiectul interdicției privind reziduurile, afectând 235 de produse agricole provenite din 86 de țări.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Eva Hrnčířová, fiecare substanță va fi analizată individual, pe baza unor studii de impact.

Aceasta nu a răspuns direct preocupărilor privind posibilele scumpiri sau reducerea disponibilității produselor, însă a subliniat că orice decizie va ține cont de necesitatea protejării securității alimentare a Uniunii Europene și de implicațiile internaționale.

Mai multe state, printre care Australia, Canada, Paraguay și Statele Unite, au contestat deja propunerea la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului, în timp ce Asociația Internațională pentru Produse Proaspete susține că standardele globale actuale privind siguranța alimentelor oferă deja protecția necesară consumatorilor și facilitează comerțul internațional.