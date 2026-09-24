Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

Corespondent PRO TV: „Impactul s-a produs înainte de prânz, pe Drumul Național 6, în afara localității Vălișoara. Primele informații culese de polițiști arată că microbuzul în care se aflau cele două femei - una șofer, cealaltă pasager, ar fi intrat pe contrasens și ar fi lovit un TIR care circula regulamentar. În urma impactului, microbuzul a ajuns înapoi pe sensul său, acolo unde a fost lovit de un alt TIR, dar și de o autocamionetă.

Imaginile de la fața locului sunt înfiorătoare: microbuzul este prins între cele două autocamioane ca într-o menghină. Cele două victime au rămas blocate în vehiculul distrus, iar medicii sosiți la fața locului au constatat că au murit pe loc. Șoferii celor două TIR-uri, dar și cel al autocamionetei, au fost evaluați medical la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

În zonă, traficul pe DN6 a fost blocat câteva ore, pe durata cercetărilor, timp în care polițiștii au deviat circulația șoferilor care mergeau pe ruta Caransebeș - Drobeta Turnu Severin pe un drum comunal. Ancheta continuă într-un dosar penal de ucidere din culpă.”