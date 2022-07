Metrourile circulă din ce în ce mai rar, din cauza datoriilor Metrorex către Alstom. Ce spun ambele companii

Frecvența trenurilor a fost redusă, după ce compania care se ocupă de mentenanța garniturilor și-a redus activitatea din cauza datoriilor pe care le are de recuperat de la Metrorex. Astfel, în orele de vârf, călătorii se calcă în picioare.

În replică, cei de la Metrorex spun că nu pot respecta graficul normal, deoarece unele trenuri au fost scoase din circuit, tocmai pentru că nu au fost verificate.

Aşa stau lucrurile la metroul în Bucureşti în jurul orei 14.

Dacă până în urmă cu câteva zile călătorii aşteptau trenul în staţiile de pe Magistrala 1 în jur de 5 minute, acum aşteaptă şi cel puţin 15.

Reporter: Cât timp aţi aşteptat trenul astăzi?

Călător: „Astăzi şi ieri a fost mai greu. Un sfert de oră”.

Reporter: De obicei, pe aceeaşi rută, cât aşteptaţi?

Călător: „5 minute, 6 maxim. Dimineaţă, a fost foarte aglomerat, şi după ora 3 nu ai loc.”

Metrorex a anunţat recent că o să scadă frecvența trenurilor, pentru că unele garnituri vor fi retrase din circulație. Suspendarea progresivă a serviciilor de mentenanţă efectuate de compania Alstom Transport face ca trenurile care nu au revizia la zi să nu mai poată intra în circulaţie.

Metrorex: „Suspendarea progresivă a serviciilor de mentenanță efectuată de către Alstom Transport SA, pentru o parte din trenurile de metrou, determină retragerea acestora din circulație, la momentul în care vor ajunge la o scadență a reviziilor, la limita de kilometri sau interval de timp. Astfel, intervalele de circulație pe magistrale se vor mări proporțional cu numărul de trenuri care vor fi oprite din cauza neefectuării reviziilor. În acest context, intervalul mediu de succedare a trenurilor de metrou pe toate magistralele este de circa 10 minute.”

Într-un răspuns transmis la solicitarea Ştirilor PROTV, reprezentanţii ALSTOM precizează că au fost nevoiţi să reducă activitatea de mentenanţa la metrou din cauza datoriilor pe care Metrorex le are faţă de companie.

Alstom: „Clientul nostru, Metrorex, are datorii care însumează echivalentul unui an de plăți restante. În această perioadă, Alstom a suportat toate costurile: am plătit facturile furnizorilor noștri, am plătit salariile angajaților la zi. Situația este pur și simplu nesustenabilă pentru noi din punct de vedere financiar. După epuizarea tuturor demersurilor contractuale și legale, Alstom a decis să suspende serviciile de curățenie începând cu 8 iulie și să suspende serviciile de mentenanță pentru 50% din flota de metrou începând cu 11 iulie. Înțelegem că această decizie afectează călătorii și nu a fost luată cu ușurință. Am notificat anterior Metrorex că serviciile de mentenanță vor trebui suspendate progresiv, dacă datoria nu este achitată imediat. Aceasta este ultima opțiune posibilă.”

Potrivit unui anunț postat de Metrorex pe site-ul propriu, pe magistrala I, trenurile vor sosi în intervalul de vârf la fiecare 12 - 14 minute. Pe magistrala II la fiecare 10 minute iar pe magistrala III la 12 - 14 minute. În staţiile magistralei IV călătorii vor avea de aşteptat între 7 şi 10 minute. Pe magistrala V, timpul de așteptare este de 9 minute pe relația Eroilor - Romancierilor și de 18 minute pe relația Romancierilor - Valea Ialomiței / Râul Doamnei.”

Cei de la Metrorex transmit că la începutul anului, obligaţiile restante fata de ALSTOM erau de aproximativ 140 milioane de lei, din care anul acesta au virat 20 de milioane.

