"'Deşteaptă-te, române!' este mai mult decât un cântec oficial, devenind însăşi vibraţia istoriei noastre zbuciumate şi chemarea la demnitate, suveranitate şi unitate. Născut în contextul efervescenţei revoluţionare de la 1848 ca un 'marş al libertăţii', imnul a fost martorul momentelor cruciale din istoria României. A însufleţit soldaţii în Războiul de Independenţă şi a unit românii în tranşeele celor două conflagraţii mondiale, precum şi în lupta pentru dărâmarea regimului comunist şi câştigarea democraţiei în Decembrie 1989", a afirmat şeful statului, potrivir Agerpres.

Imnul însoţeşte, a adăugat el, rezultatele de excepţie, ca o recunoaştere a excelenţei româneşti pe plan internaţional, în ştiinţă, cultură sau sport, şi reafirmă apartenenţa noastră la marea familie a naţiunilor europene.

"Mesajul imnului rămâne la fel de actual şi pentru tinerele generaţii, ca un imbold permanent la verticalitate şi asumarea unor soluţii curajoase. Astăzi, îndemnul 'Deşteaptă-te, române!' capătă valenţe profund civice prin încurajarea educaţiei, a cultivării spiritului critic, respingerea dezinformării şi implicarea activă în viaţa cetăţii", a mai transmis preşedintele.