Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 au anunţat, joi, că un bărbat este urmărit penal pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare în formă continuată.

”În sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că în perioada 22.11.2025-04.12.2025, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a publicat pe pagina personală de Facebook un număr de 7 mesaje, prin care a incitat urmăritorii paginii sale la violenţă, ură sau discriminare cu privire la premierul României şi a altor membri din diferite partide politice, pe motiv că aceştia ar face parte dintr-o anumită categorie de persoane, definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, apartenenţă politică, religie sau orientare sexuală”, au precizat procurorii.

Bărbatul este anchetat sub control judiciar, pentru 60 de zile.



