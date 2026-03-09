La această realitate a contribuit şi creşterea vârstei până la care vaccinul este gratuit, dar şi includerea bărbaţilor în rândul persoanelor care beneficiază de gratuitate pentru acest vaccin.

”Numărul de pacienţi şi paciente care s-au prezentat la centrul de vaccinare anul trecut a fost peste dublu faţă de anul 2024, pe de o parte prin creşterea vârstei de vaccinare şi, pe de altă parte, datorită conştientizării populaţiei cu privire la beneficiile acestui vaccin”, a declarat, luni seară, la Medika Tv, prof. univ. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Bărbaţii şi femeile până la 27 de ani, inclusiv minorii, se pot vaccina gratuit cu vaccinul anti-HPV, iar pentru femeile de până la 46 de ani compensarea pentru acest vaccin este de 50%. Testarea pentru prezenţa virusului nu este obligatorie înainte de vaccinare.

În ceea ce priveşte femeile cu vârste de peste 46 de ani, cele care au avut diverse intervenţii din cauza unor infecţii cu HPV în antecedente, vaccinarea este utilă, pentru că ţesutul rămas trebuie protejat.

”Preţurile pot diferi. Este vorba de 3 doze de vaccinare la persoanele adulte şi, dacă media de preţ este de 600 de lei pentru un singur vaccin, sunt trei, deci sumele sunt destul de mari. Cu cardul de asigurat te poţi prezenta la un cabinet de ginecologie, dermatologie, ORL sau urologie, pentru că oricare din aceşti medici poate da un bilet de trimitere către un coleg care să prescrie reţeta gratuită sau compensată”, a precizat prof. dr. Cîrstoiu.

Ea a arătat că, la Spitalul Universitar din Bucureşti, centrul de vaccinare deţine vaccinul, astfel încât beneficiarul nu trebuie să îl cumpere de la farmacie, având grijă să nu întrerupă lanţul de frig.