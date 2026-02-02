Surse din anchetă spun că abuzurile ar fi durat de la sfârşitul anului 2024 şi până în iunie anul trecut.

Suspectul, mediator al şcolii, trebuia să găsească rezolvări între diverse conflicte între elevi, în special al celor din comunităţi defavorizate.

În acest context ar fi cunoscut-o pe fată, şi ar fi profitat de starea ei de vulnerabilitate şi de încrederea pe care copila, pe atunci de 14 ani, i-o acorda.

Ar fi făcut-o să se îndrăgostească de el oferindu-i bani şi cadouri. Ar fi întreţinut, apoi, relaţii intime mai bine de jumătate de an.

Cum s-a aflat totul

Cel mai probabil, copila s-a destăinuit unor colege, şi una dintre eleve l-a anunţat pe consilierul şcolii. Poliţia a început ancheta, iar din luna iunie 2025 bărbatul a intrat în concediu fără plată. Acum, pe baza probelor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Este acuzat de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor şi folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, în formă continuată.

