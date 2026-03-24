Schema ar fi funcționat timp de aproape 4 ani, iar prejudiciul estimat depășește 236 de milioane de lei.

Polițiștii au descins la peste 80 de adrese. Unii dintre suspecți sunt din Strehaia, iar anchetatorii le-au controlat palatele somptuoase și garajele cu mașini de lux. 27 de firme de colectare sunt suspectate că ar fi raportat cantități mai mari de ambalaje strânse decât în realitate. Iată cum funcționează acest mecanism.

Cum funcționa schema ilegală

Firmele care pun pe piața produse ambalate, precum hipermarketurile sau marile branduri, au obligația legală să recicleze 65 la sută din ambalaje. Pentru asta, fac contracte cu asociațiile care preiau responsabilitatea reciclării, și le plătesc acestora taxe.

La rândul lor, aceste asociatii, colaborează cu firme de colectare, care merg pe teren și strâng efectiv ambalajele. Apoi firma de colectare raportează cantități care de fapt nu sunt reale.

Corespondent ȘtirileProTV: În acest caz aici ar fi început frauda. Practic unele firme de colectare ar fi mințit în documente că au strâns din piață, de exemplu 500 de t de pet-uri, sticlă ori cartoane. În realitate, ar fi colectat fizic, doar 50 de t. Asociatiile ar fi acceptat și plătit doar pe baza documentelor, pentru că oricum își primeau bani de la companiile obligate să recicleze. Așa se explică de ce cantitățile umflate erau acceptate și raportate mai departe ca fiind reale.

Prejudiciul în cazul descoperit de polițiști depășește 236 de milioane de lei.

Crina Eșanu, purtător de cuvânt poliția Capitalei: Prejudiciul reprezintă contribuția care ar fi trebuit achitată de către organizațiile de transfer pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri aferente obiectivelor anuale asumate și cele efectiv colectate, raportate și valorificate de pe teritoriul României, conform legislației în vigoare.

60 de persoane, însemnând reprezentați ai unor firme de colectare, sunt cercetate acum pentru infracțiuni economice în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv de spălare de bani.