Deși figurau în acte ca simple piese auto, surse apropiate anchetei spun că autoturismele ar fi fost tăiate intenționat pentru a ocoli sancțiunile economice impuse Rusiei. Destinația ar fi fost Georgia sau Turcia.

Descoperirea a fost făcută în cadrul unui control al polițiștilor de frontieră de la Gardă de Coastă.

O semiremorcă înmatriculată în Polonia, aflată în Portul Constanța, le-a atras atenția oamenilor legii. Potrivit documentelor prezentate, semiremorca transporta caroserii auto declarate că piese uzate, pe când în realitate erau mașini noi – generație 2024 – 2025.

Andrei Ene – purtător de cuvânt Garda de Coastă: "După ce au fost furate, au fost încărcate în două semiremorci total diferite, printre alte mărfuri, cu serii falsificate, cu documente falsificate. Le-au ridicat suspiciuni atât documentele cât și faptul că aparțineau unor mașini foarte scumpe, ulterior și-au dat seama că nu au cum să fie doar acele caroserii”.



Oamenii legii au continuat căutările și au descoperit o altă semiremorcă în care erau diverse mărfuri, inclusiv piese auto second hand. Vorbim despre motoare, cutii de viteze și alte componente auto, aparținând celor trei mașini dezmembrate, pregătite pentru export.



Andrei Ene – purtător de cuvânt Garda de Coastă: "Urmau a fi reasamblate în țara de destinație și probabil ulterior vândute. De regulă astfel de autoturisme, astfel de exporturi pleacă prin terminalul RO către Georgia sau Turcia”.



Oamenilor legii spun că vehiculele dezmembrate erau mașini furate din Germania și Suedia, în valoare de 320 de mii de euro.



Corespondent ȘtirileProTV: "Modulele GPS ale autoturismelor au fost dezafectate pentru a evita detectarea, fără a fi scoase complet, iar caroseriile și piesele erau marcate cu culori și semne pentru a putea fi reasamblate".

Adrian Şolcan – comisar Serviciu Investigații Criminale Constanța: ”Persoanele predispuse la comiterea infracțiunilor de furt de autovehicule sau componente auto prezintă abilități de mecanică auto sau cunoștințe vaste de electronică".

Toate bunurile au fost confiscate și transportate la sediul Gărzii de Coastă. Polițiștii de frontieră continua cercetările pentru furt, tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Colaborează cu autoritățile din Polonia, Suedia și Germania pentru a afla mai multe informații despre această rețea infracțională.







