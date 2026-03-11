Corespondent Știrile PRO TV: „Totul s-a petrecut aseară, după ora 19, când la ușa femeii au bătut mascații și au intrat peste ea în locuință. În acel moment se afla în apartament și fiica ei, în vârstă de 12 ani, care s-a speriat când a văzut forțele de ordine.

Femeia mai susține că nu știa ce se petrece și că nu are nicio legătură cu ancheta. Ea a sunat la 112 și a spus: „În casa mea au intrat mascații, nu știu ce se petrece și sunt foarte speriată.” Inițial ar fi fost întrebată dacă are nevoie de o ambulanță, iar apoi femeia susține că a fost îndrumată să facă o plângere.

Femeia mai spune că i-a întrebat pe polițiști pe cine caută și a insistat că persoana pe care o au în vizor nu locuiește la această adresă. După aproape 30 de minute, agenții ar fi părăsit casa fără a mai continua percheziția. Acum, femeia este decisă să facă plângere.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au confirmat perchezițiile, fără a oferi alte detalii despre cauza investigată și persoanele căutate. Nici DIICOT nu a oferit lămuriri cu privire la acuzațiile făcute de femeie.”