Atacatorul fusese dus la spital, însoţit de Poliţie, deoarece suferise un traumatism cranio-cerebral minor în timpul confruntării cu cadrul didactic şi cu elevii care au sărit în apărarea profesoarei.

"La spital a fost adus încă un minor, în vârstă de 13 ani, însoţit de Poliţie, care a fost supus investigaţiilor medicale şi ulterior a fost transferat la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca", a precizat Camelia Strungari.

În ceea ce priveşte cele două victime ale atacului, reprezentanta SCJU Bistriţa a informat că profesoara, în vârstă de 28 de ani, a suferit plăgi prin înjunghiere la frunte, la pleoapa inferioară şi la nivel toracic şi se află în sala de operaţie, pe specialităţile Chirurgie plastică şi reparatorie, respectiv Chirurgie toracică, fiind stabilă hemodinamic şi respirator.

Minorul de 12 ani, care a suferit de asemenea plăgi prin înjunghiere la nivelul scalpului, urechii, umărului şi toracelui, a fost supus tratamentului şi investigaţiilor medicale la UPU Pediatrie şi a fost externat cu recomandări medicale.