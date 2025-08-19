Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului

Caz șocant marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost spulberați de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Polițiștii nu au reușit deocamdată să identifice victimele.

Tulburător este și faptul că oamenii legii iau în calcul și varianta sinuciderii.

Reporter: I-ați remarcat de la orc distanță pe banda de urgență?

Laurențiu Curelea, șoferul camionului: „Da, da, da veneau, se țineau îmbrățișați. Ținea băiatul fata de umăr când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe, s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga cât am putut să evit, i-am ratat”.

Reporter: Au dat vreun semn că s-ar fi opus sau a fost un gest convenit?

Laurențiu Curelea, șoferul camionului: „Cred că a fost convenit că erau împreună, adică erau îmbrățișați”.

Teribilul și neobișnuitul accident de circulație a avut loc în jurul orei 9:00, pe A1 spre Pitești, la kilometru 41, acolo unde șoferul autocamionului de mare tonaj a trăit șocul vieții sale. Așa cum spunea în interviul pentru Știrile ProTV, după ce a fost audiat de poliția autostrăzii, el a remarcat prezența celor doi tineri pe banda de urgență.

Păreau că se plimbă într-o zonă în care nu aveau ce să caute, iar în momentul în care autocamionul s-a apropiat de ei, spune șoferul acesta, tânărul ar fi luat-o în brațe pe partenera lui și împreună s-ar fi aruncat în fața camionului, ceea ce a făcut ca orice manevră de a evita impactul șoferului să fie practic de prisos.

În zonă a ajuns inclusiv un elicopter SMURD, însă rănile au fost atât de grave, încât medicii nu au putut decât să constate decesul. Așa că în zonă și-au făcut apariția cei de la Poliția Autostrăzii, care au făcut cercetare la fața locului. Au audiat primii martori oculari, tocmai pentru a încerca să se dumirească dacă într-adevăr au de-a face cu o încercare nefericită de suicid.

De altfel, acestea ar fi primele concluzii ale anchetatorilor, însă un lucru este cert se continuă investigația, mai ales pentru că, deocamdată, polițiștii nu au reușit să identifici cele două victime.

Asupra lor nu exista niciun act de identitate, niciun element, eventual un bon de la o casă de marcat, de la cumpărături sau cine știe ce, orice alt înscris i-ar fi putut ajuta să identifice acest cuplu.

Așadar, ancheta s-ar putea dovedi ceva mai grea, câtă vreme, pe de o parte, iată polițiștii vor trebui să afle cine sunt cei doi tineri și mai ales, ce anume i-ar fi putut împinge la un asemenea gest necugetat. Pe de altă parte, șoferul a fost dus la un laborator de medicină legală, la Găești, pentru a fi testat în vederea stabilirii unei eventuale alcoolemii.

În momentul în care s-a petrecut acea situație în care cei doi tineri s-au aruncat în fața autocamionului, acesta ar fi fost remarcat încercând să tragă stânga de volan, tocmai pentru a putea evita impactul.

