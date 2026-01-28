Erau suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu și mergeau din Grecia spre Franța, la un meci. Camerele de bord au surprins impactul devastator.

Acesta este momentul în care, aflat deja în depășire, microbuzul nu reușește să revină pe banda sa și se izbește violent de TIR. Un martor a surprins secvențele de după impact.

Am reconstituit, potrivit primelor informații, momentele dramatice de dinaintea impactului. Șoferul depășise două cisterne dintr-o coloană când nu a mai stăpânit volanul.

Polițiștii iau în calcul și varianta povestită de unii martori, cum că șoferul microbuzului ar fi acroșat ușor una dintre cisternele depășite, iar acest lucru i-ar fi destabilizat controlul mașinii.

Martor: „Făcea S-uri, se tot uita să vadă dacă se poate depăși. La un moment dat a intrat în depășire, când din spate, de unde eram eu, se vedea clar că nu avea nicio șansă sau, cel puțin, era foarte periculos, venea TIR-ul și și-a dat seama că nu are cum să mai termine depășirea și a intrat în TIR-ul din dreapta lui, încercând să se redreseze pe banda sa. În momentul în care a intrat în TIR, a ricoșat în TIR-ul roșu de aici.”

Șase pasageri din microbuz au murit pe loc, inclusiv șoferul. Încă un pasager a decedat la spital. Alți trei primesc îngrijiri medicale, doi fiind în stare gravă.

Pompier: „A fost nevoie de descarcerare, au fost trei persoane descarcerate din microbuz.”

Ionuț Lazar, IPJ Timiș: „Ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un autotren. A rezultat decesul a șase persoane la fața locului.”

Corespondent Știrile ProTV: „Imaginile de la fața locului sunt înfiorătoare. Microbuzul este distrus complet, iar cei din interior nu au avut nicio șansă.”

Bărbat: „Foarte tragic. Drumul este moarte curată.”

Șoferul TIR-ului nu este român. Jurnaliștii din Grecia scriu că pasagerii din microbuz erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu, și mergeau spre Lyon, unde echipa lor are meci.

