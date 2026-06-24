Secretarul general al NATO a precizat că îi va explica situația și președintelui Donald Trump, care îl primește miercuri seară. Liderul american a criticat în mod repetat aliații NATO din Europa care nu l-au sprijinit în războiul purtat împotriva Iranului. Vizita lui Rutte la Casa Albă se va concentra pe summitul Alianței Nord-Atlantice, programat la Ankara pe 7 și 8 iulie. Washingtonul cere insistent europenilor să-și extindă capacitățile de apărare.

Mark Rutte, secretar general al NATO: „Înțeleg pe deplin dezamăgirea, dar dacă luăm, de exemplu, Italia – 500 de avioane americane au decolat de la baze SUA din Italia pentru a sprijini Operațiunea 'Midnight Hammer'. Asta este ceva de proporții. Dacă priviți Europa în ansamblu, vorbim din nou de între patru și cinci mii. O țară precum România – capitala sa, București, a trebuit să reducă numărul zborurilor comerciale fiindcă au trebuit să folosească aeroportul pentru facilitățile destinate avioanelor-cisternă. Toate acestea au loc.”