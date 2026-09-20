Duminică este ultima zi de preselecții la București, pentru sezonul 17 „Românii au Talent”.

Hotelul Sheraton din București este în aceste zile locul ideal pentru cei care visează să urce pe scenă. Emoțiile sunt mari la preselecția pentru „Românii au Talent”, iar fiecare concurent vine cu speranța că va fi remarcat.

Grupa Tempentas: „Noi suntem grupa Tempentas. Suntem 5 membri. Venim din Câmpina și am venit aici pentru o experiență nouă. Cântăm în Câmpina la diferite festivaluri și cântăm de 2 ani."

Adrian Batista - Head of Reality & Entertainment Content PRO TV: „Românii au talent rămâne o rampă de lansare. Sâmbătă ați văzut-o pe Ana Maria Mărgean. Mai toți care au ajuns în faza finală au ajuns să facă lucruri și îmi pare rău că lumea nu știe mai multe despre ei. Cristian, Darius. sunt pe cele mai mari scene ale lumii. Scena asta e reală și oamenii sunt reali și ce o să vedem în primăvara anului 2027 va fi o emisiune cu oameni care au o singură șansă, fără filtre, fără duble."

Au venit și copii, cu planuri clare de viitor.

Concurentă: „Să câștig Românii au talent și cu banii vreau să-i țin pentru la facultate. Când cresc vreau să fiu doamnă de dans."

Concurent: „Astăzi o să cânt „m-aș duce și eu la joc..". Vreau să câștig, să devin o cântăreață mare ca Andra."

Cei care stau încă pe gânduri trebuie să știe că duminică este ultima zi de preselecție pentru al 17-lea sezon al emisiunii „Românii au talent", la București.