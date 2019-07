Marian Godină, despre cazul din Caracal. "Lașitatea în formă pură, boala noastră"

Criticat pe reţelele sociale pentru că nu a scris nimic despre cazul fetelor dispărute în Caracal, Marian Godină a postat un articol sâmbătă dimineaţă.

"Primesc, de ieri, în continuu, mesaje legate de cazul de la Caracal. Unii mi-au spus că le e scârbă de mine, unii că ar trebui să-mi fie rușine, alții, pe un ton superior, mă întrebau ce mai am de zis acum? Cum le mai iau eu apărarea polițiștilor?

Am să le răspund acum: Dacă eu am vreo vină în acest caz, tu, omule care te revolți trimițându-i mesaje lui Godină (un simplu agent de poliție) ești cel puțin la fel de vinovat ca mine. Așa ai simțit că ai luat atitudine? Trimițându-mi mie mesaje să mă înjuri și să mă cerți?

În cazul în care nu știai, eu nu am nicio putere de decizie în acest minister, nu eu i-am făcut polițiști pe cei implicați în caz, nu eu l-am trimis pe procurorul ăla să aștepte după mandate.

Cu toate astea, m-am simțit ieri groaznic și mi-am căutat vina. Am și găsit-o. Nu am făcut mai mult pentru a schimba ceva. Asta deși am ieșit la proteste riscând mult mai mult decât cei care îmi trimit mesaje spunându-mi să imi fie rușine. Dar da, îmi este rușine și nu am ce să spun în apărarea colegilor care au ajuns la o adresă la 19 ore de la un apel. Simt aceeași revoltă ca mulți dintre voi.

Citește și Postarea lui Marian Godină, după ce a fost prins ucigaşul poliţistului din Timiş

Dar…există întotdeauna un dar.

Postarea integrală, pe blogul lui Marian Godină