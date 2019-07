De ce poliţia a intervenit la 19 ORE după primul apel la 112 al fetei dispărute în Caracal

Cazul de la Caracal demonstrează o situaţie revoltătoare: dacă Doamne fereşte ajungi în postura de victimă, poţi suna la 112 dar există riscul ca ajutorul să nu vină.

În timp ce oamenii se întreabă cum de a fost posibil aşa ceva, autorităţile responsabile aduc fiecare argumente că NU au greşit.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale spune că a aplicat procedură ca la carte, iar şeful Poliţiei afirmă că subordonaţii săi erau gata să intervină cu mult mai devreme decât au făcut-o, dar nu au fost lăsaţi de procurorul de caz.

În căutarea adevărului, toată lumea cere să fie anchetată bâlbâiala instituţiilor statului: ministrul de Interne, procurorul General, Secţia de Anchetare a Magistraţilor, premierul, chiar şi preşedintele.

Captivă în casa agresorului, Alexandra a reuşit să sune prima dată la 112 - joi, la ora 11 şi 5 minute. Cel mai probabil, a profitat de faptul că individul care o sechestra nu era în preajmă şi a cerut să fie salvată. Apelul ei a durat, susţin cei de la STS, 45 de secunde, după care s-a întrerupt brusc. După un minut, adolescenta a revenit la 112 cu un al doilea apel.

De această dată, Alexandra a reuşit să le transmită operatorului şi dispecerului de la Poliţie mai multe informaţii despre situaţia în care se afla şi o adresă de pe o carte de vizită pe care o găsise în locuinţa celui care o sechestra. Deşi discuţia a durat două minute şi 20 de secunde, nimeni din dispecerat nu a reuşit să o localizeze.

Speriată, Alexandra a sunat la 112 pentru a treia oară la ora 11 şi 12 minute şi a implorat din nou să fie salvată. Apelul a durat 1 minut şi 38 de secunde.

Reporter: „Ce a spus Alexandra când a sunat la 112?”

Ioan Buda, şeful demis al Poliţiei Române: „A spus că vine, vine şi s-a încheiat."

STS precizează că, ulterior, operatorul ar fi încercat de 9 ori să o contatcteze pe copilă, dar de fiecarea dată a intrat mesageria vocală.

Ce a urmat stârneşte furie.

Georgian Drăgan, purtător de cuvânt IGPR: „Cei de la STS ne-au transmis o informare cu aria în care s-ar afla telefonul mobil de pe care a fost efectuat acel apel, iar ulterior ne-au fost comunicate trei adrese la care poliţiştii IPJ Olt au efectuat percheziţii, însă în urma acestor perechezitii nu au fost indentificate mijloace materiale de probă şi nici nu a fost identificată, găsită minora."

Perimetrul în care poliţiştii au căutat-o pe Alexandra, pe baza informaţiilor primite de la STS, a fost de 10 kilometri pătraţi. O zonă uriaşă, în care s-a pierdut timp.

Marian Pop, purtător de cuvânt STS: „Informaţiile de localizare primară sunt primite în mod automat de la operatorul de telefonie mobilă, fiind afişate fără nicio prelucrare suplimentară. Locul unde a fost găsită victima este limita ariei de localizare primară în cazul primului şi celui de-al treila, iar aria de localizare primară al celui de-al doilea apel este diferită, ca urmare a schimbării în mod automat a celulei operatorului de către terminalul telefonic al apelantului.”

Poliţia a intrat în locuinţa în care a fost ţinută adolescenta abia vineri dimineaţă. Trecuseră 19 ore de când fata ceruse pentru prima dată ajutor la 112.

Georgian Drăgan, purtător de cuvânt IGPR: „Colegii din cadrul Operaţiuni Speciale au efectuat activităţi specifice în zonă şi au ajuns la locaţia în care a fost efectuată o percheziţie, în urma căreia au fost identificate mai multe rămăşiţe care par de natură umană."

Surse din rândul anchetatorilor susţin că poliţiştii ar fi ajuns în locuinţa unde a fost sechestrată şi ucisă fata încă de joi noapte, după ce au identificat pe strada maşina suspectului. Nu au interveinit pentru că, în lipsa unor unor date clare de la STS că adolescenţa ar fi acolo, au aşteptat ora 6 dimineaţa, de la care sunt permise perchezițiile.

Reporter: „Poliţiştii au cerut?”

Ioan Buda, şeful demis al Poliţiei Române: „Imperativ au cerut să intervină chiar şi fără mandat. Procurorul nu a fost de acord."

Romulus Vargă, procuror Parchetul General: „În principiu, o victimă în pericol trebuie salvată indiferent de natura privată."

Alexandru Cumpănaşu, unchiul fetei dispărute: „Când te duci la un judecător, te duci cu adresa, cu nume, cu persoană, cu indicii, cu tot. Deci practic, Poliţia Română, timp de cel puţin, că dacă s-au dus şi au luat mandatul la ora 3, cel puţin de la ora 12 la ora 6 dimineaţa n-au intrat peste acest criminal, find în viaţă dimineaţa, fiind în viaţă când a sunat la 112 şi fiind în viaţă când au auzit-o vecinii. Deci avem destule indicii ca ea putea fi salvată. Ei erau în stradă, în faţa reşedinţei. Ceasul ăla 6. De ce să intre peste criminal să îl deranjeze? Aceşti nemernici au sângele copilului asta pe mâinile lor.”

Marian Pop, purtătorul de cuvânt al STS: „Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a procedat corect, fără nicio abatere. Nu are atribuţii sau responsabilităţi care să privească realizarea intervenţiei. Toate cele trei apeluri preluate de operatorii 112 al STS au fost trasferate dispecerilor din cadrul dispeceratului poliţiei Slatina.”

Pentru cunoscuţii Alexandrei, explicaţiile nu sunt de folos.

„Ţipi în telefon şi tu nu auzi? Au trecut 19 ore de când fata a dat primul telefon. Ei s-au învârtit. N-au avut până dimineaţa mandat de prezentare."

O reacţie dura în acest caz a avut şi Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga.

„Dacă într-adevăr se dovedește că au fost întârzieri în modalitatea de intervenție, cine este vinovat trebuie să plătească, indiferent că este de la Poliție sau de la STS. Așa cum am spus, nu accept minciuni și am cerut un raport cât mai grabnic referitor la procedura urmată. Am solicitat comenzii Poliției Române să aloce toate resursele în acest caz pentru elucidarea cu celeritate a tuturor aspectelor”, a transmis ministrul Nicolae Moga.

Cătălin Radu Tănase, Știrile Pro TV: „Este începutul unei anchete, pentru că în acest moment vorbim de două acţiuni de aflare a adevărului. În primul rând, este vorba de crimele presupuse a fi de Gheorghe Dincă, asta este prima anchetă, iar a doua anchetă este cerută, aţi aflat deja, este cerută de la vârful statului român cu privire la felul în care autorităţile care au fost implicate în gestionarea acestui caz şi-au făcut datoria şi cum şi-au făcut datoria şi dacă Alexandra putea să fie salvată."

O anchetă în acest caz a cerut şi Procurorul General al României, Bogdan Licu.

Iar Secţia de anchetare a magistraţilor a anunţat că s-a autosesizat în legătură cu modul în care organele de urmărire penală au acţionat în cazul celor două adolescente dispărute în judeţul Olt.

DIICOT Craiova a solicitat să preia anchetă în dosarul dispariţiei Alexandrei, pentru a-l reuni cu dosarul dispariţiei Mihaelei Luiza Melencu.

