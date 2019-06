Marian Godină a scris despre rolul său în operaţiunile SIAS de prindere a unui ucigaş

Într-o postare care a devenit rapid virală, Marian Godină, care în prezent face parte din trupele speciale SIAS, a relatat cum decurg operaţiunile "mascaţilor", cum a fost cea de prindere a lui Ionel Marcel lepa

Marian Godină povesteşte în postarea sa, intulată "Pentru milostivii specialişti", rolul pe care l-a jucat în operaţiune de prindere a unui ucigaş, similară cu cazul poliţistului din Timiş. În decembrie 2017, Marian Godină a trecut la Serviciul pentru Intervenţii şi Acțiuni Speciale (SIAS), care are misiunea să intervină în situații de mare risc, cum a fost aceasta

"Cum mă uitam eu cu Georgiana la film, îmi sună telefonul. În timp ce mă intindeam după el să răspund, am auzit-o oftând. Anticipase și ea cine mă sună la ora aia și de ce.

-Dimineață la 3.30 să fii în bază. Să-ți iei sendvișuri la tine că misiunea nu e în Brașov și nu știu când ne întoarcem.

Am lăsat filmul și m-am băgat la somn, să prind măcar câteva ore.

La ora 3 am ieșit tip-til din cameră, încercând să nu o trezesc pe Georgiana. Când să închid ușa, am auzit-o, buimacă de somn:

-Tu să nu te bagi primul, tu să rămâi în mașină!

-Da, da, o să rămân la mașină eu. I-am răspuns zâmbind. Tu să dormi, nu mai sta trează.

La Poliție era deja forfotă. Colegii se echipau și își pregăteau armamentul.

La scurta ședință ni s-a transmis că se pare că un cetățean străin, urmărit internațional după ce a comis un omor în Ucraina cu o armă automată, a pătruns pe teritoriul României și că ar urma să tranziteze județul nostru."

