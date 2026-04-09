Fost premier, Marcel Ciolacu acuză deteriorarea situației economice și presupuse ingerințe în mass-media.

„Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, inflație ajunsă iar la două cifre, bugetele Educației și Sănătății tăiate drastic, putere de cumpărare la minim istoric și economia în recesiune, era scos cu furci și topoare din Guvern!", a afirmat Ciolacu, ironizând imaginea publică a premierului Ilie Bolojan, pe care îl descrie drept „cel mai competent", deși, în opinia sa, „duce economia în prăpastie cu viteză maximă".

Liderul social-democrat a acuzat și presupuse manipulări media: „Un important post TV, generos cu premierul, este implicat în manipularea din campania electorală de anul trecut, iar astăzi regizorii acestei manipulări sunt angajați chiar la Guvern și la un minister de forță". Totodată, a susținut că „un post TV care atacă guvernarea este închis. Nu de către o instanță, ci de o autoritate a statului"- aluzie la decizia de suspendare a emisiei luată de CNA.

Ciolacu a făcut apel la schimbare politică, invocând nemulțumirile populației legate de scăderea nivelului de trai. „Dacă vrem cu adevărat o țară în care mai contează voința oamenilor simpli, de pe 20 aprilie încolo, România trebuie să-și decidă un viitor în care Bolojan să devină trecutul", a conchis acesta.