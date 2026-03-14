În 2018, în timp ce se afla la volan, medicul nu a acordat prioritate într-o intersecție și a lovit o mașină care circula regulamentar. În acest autoturism, pe bancheta din spate, se afla o femeie care a fost grav rănită. După 9 luni la secția de terapie intensivă, victima a murit.

Săndesc a încercat să se apere în instanță prin faptul că, înainte de accident, femeia a urmat o cură de slăbire și avea imunitatea scăzută, lucru ce ar fi dus la contractarea unor infecții și septicemie.

Expertiza medicilor legiști a arătat însă că decesul a survenit în urma rănilor din accident. Sentința judecătorilor nu e definitivă și poate fi contestată, în maximum 10 zile.