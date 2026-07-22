Potrivit unor surse din cadrul anchetei, managerul Alexandru Patraşcu ar fi găsit, în urma unui control inopinat, materiale şi dispozitive medicale ortopedice ale spitalului în fişetele unor cadre medicale, fapt interzis. Astfel, există suspiciunea că acestea ar fi urmat să fie scoase din spital de către medicii ortopezi, deşi figurau că ar fi fost folosite în cadrul actului medical.

Contactat de Agerpres, managerul SJU Piatra-Neamţ a confirmat existenţa anchetei, dar a precizat că nu poate da mai multe amănunte pe acest subiect.

"Da, eu am sunat la 112", a precizat conf. dr. Alexandru Patraşcu.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ au confirmat, la rândul lor, existenţa unei anchete.

"Poliţiştii efectuează verificări cu privire la o sesizare privind utilizarea unor echipamente", a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Urmează ca poliţiştii să stabilească în urma verificărilor dacă sesizarea managerului SJU Piatra-Neamţ se confirmă şi să deschidă un dosar penal în acest sens.