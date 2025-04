Mama fetiței care a leșinat în baie după ce a spălat-o cu o soluție: „Zicea că conține și petrol să îi crească părul”

Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

Copila a fost spălată pe cap miercuri seara, de mama ei, care, după ce a folosit un șampon obișnuit, i-a turnat pe păr o soluție pe care o avea deja în casă și o folosea ca să omoare insecte.

Ce spune mama fetei

Aceasta spune că fata avea păduchi și s-a gândit că o va ajuta. Mai mult, fără vreo sursă de informare, aceasta i-a turnat subtanța pe cap și pentru că ar fi auzit că este benefică pentru creșterea părului.

Mama fetiței: „Zicea că conține și petrol să îi crească părul, am făcut așa pe mânuțe, i-am dat pe păr, după aceea am pus apă și am spălat-o, după aceea a zis fata: "Mami, îmi este rău!" și a fost gata și am chemat salvarea."

Vecină: „Zice că a dat-o cu o soluție. I s-a făcut rău fetiței și a dus-o la spital."

Agent principal Andreea Alexia, purtător de cuvânt IPJ Alba: „O soluție care i-ar fi provocat reacții adverse în urma cărora aceasta a leșinat în baia locuinței. Recipientul în care s-ar fi aflat aceea substanță a fost ridicat de către polițiști."

Fetița a suferit un stop cardiorespirator și a fost intubată

Fetița de 11 ani a ajuns in stare foarte gravă la spitalul de urgență din Alba Iulia.

Dan Crainic, director medical Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: „Fetița a fost preluată de ambulanță inconștiență, dar când a ajuns în serviciul de urgență a făcut stop cardiorespirator, a fost aplicate manevrele de resuscitare, a fost intubată."

Imediat a fost solicitat un elicopter Smurd pentru a transporta copila la Tîrgu Mureș. Acum, ea este internată la terapie intensivă.

Aceste substanțe pentru uz veterinar sau pentru combaterea insectelor sunt strict interzise oamenilor. Sunt extrem de toxice și pot le pune în pericol viața.

Dragoș Suciu, purtător de cuvânt DSV Alba: „Sunt fabricate pentru a trata animalele, iar utilizarea lor în alte scopuri este strict interzisă. Produsele medicale veterinare pot fi achiziționate de la farmacia veterninară doar cu prescripție sau cu indicație de la medicul veterinar."

Și cei de la Protecția Copilului s-au sesizat în acest caz.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: