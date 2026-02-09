Autoritățile au cerut ca gardul să fie dărâmat, iar cei care l-au montat au fost amendați. Între timp, iubitori de animale din toată țara au trimis hrană pentru caii sălbatici din Delta Dunării.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Mai mulți voluntari au mers pe grindul Dranov pentru a verifica starea cailor sălbatici și au găsit 16 lesuri, dar și un gard electric care limita accesul animalelor la zonele de pășunat.

Kuki Bărbuceanu, ARC: „Erau îngrădiți, din tot grindul Dranov nu le mai rămăsese aproximativ 16%. Gardul avea o lungime de aproximativ 5 km și aparținea localnicilor. Ei probabil au vrut să își protejeze vacile, dar caii nu puteau să treacă decât în apă, ceea ce este imposibil.”

ARBDD verifică situația și promite măsuri

Ulterior, reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării au efectuat verificări.

Bogdan Bulete, guvernator ARBDD: „În spatele meu aveți un gard electric, care va fi demontat.”

Reporter: „Cine a pus gardul acolo, domnule Bulete?”

Bogdan Bulete: „Fermierii de pe grindul Dranov, care au vite, vor suporta consecințele legale pentru amplasarea fără autorizație a acestor garduri electrice, care limitează mișcarea liberă a cailor în căutarea hranei.”

Povestea tulburătoare a cailor sălbatici din Delta Dunării a stârnit reacții în toată țara, iar iubitorii de animale au trimis baloți cu fân în zonă. Online, o petiție cere recunoașterea oficială a cailor liberi din Delta Dunării ca patrimoniu natural al României.

Tudor Ionescu, expert în politici publice pentru protecția animalelor: „Am lansat o petiție pentru recunoașterea acestor cai liberi, cai sălbatici cum le spunem, ca patrimoniu național, pentru că nu mai există nicăieri în lume un bagaj genetic așa cum îl au caii din Delta Dunării.”

Potrivit ultimului raport, în Delta Dunării trăiesc în jur de două mii de cai sălbatici.