Astfel, în 2024, o persoană din Uniunea Europeană a generat, în medie, o cantitate de 517 kilograme de deşeuri municipale, cu şase kilograme mai mult decât în 2023 (511 kilograme). Comparativ cu 2014, cantitatea a crescut cu 38 kilograme (8%).

Datele disponibile arată diferenţe semnificative în rândul statelor membre UE.

În 2024, cele mai mari cantităţi de deşeuri municipale per locuitor au fost generate în Austria (782 kg per persoană, date din 2023), Danemarca (755 kg) şi Belgia (699 kg). Cele mai mici cantităţi de deşeuri per locuitor au fost generate în România (305 kg, date din 2023), Estonia (375 kg) şi Polonia (387 kg).

Din 2014, cantitatea de deşeuri municipale per locuitor a crescut în 20 state membre UE. Cea mai semnificativă creştere s-a înregistrat în Belgia (274 kg), Cehia (228 kg) şi Austria (217 kg), iar cel mai semnificativ declin în Ţările de Jos (minus 54 kg), Danemarca (minus 53 kg) şi Finlanda (minus 25 kg).

În cazul reciclării deşeurilor, în 2024 Uniunea Europeană a reciclat în medie 248 de kilograme pe cap de locuitor, ceea ce înseamnă că 48,1% din cantitatea totală de deşeuri municipale generată a fost reciclată, comparativ cu 48% în 2023 (246 kilograme pe cap de locuitor) şi 43% în 2014 (208 kg kilograme pe cap de locuitor).