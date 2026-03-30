Un îngrijitor român de 58 de ani a mărturisit în fața Curții Regionale Feldkirch că a furat de la două femei aflate în dificultate.

Una dintre victime suferă de demență severă și uită în mod repetat unde și-a pus bunurile – fiind evaluată ca necesitând îngrijire la nivelul șase. Se presupune că inculpatul a exploatat această situație, furând mai multe obiecte de valoare. El a furat de la o a doua femeie folosind aceeași metodă, obținând acces la o cutie cu bijuterii cu o cheie dobândită ilegal, relatează publicația Heute.

Ce le-a spus anchetatorilor

„Vreau doar să fiu lăsat în pace,” a explicat bărbatul în timpul interogatoriului. El a recunoscut furturile, dar s-a plâns că nu a fost plătit corect. A susținut că avea dreptul la 95 de euro pe zi pentru 28 de zile lucrătoare, dar, de fapt, a lucrat doar 35 de zile, după care a fost concediat.

Alte acuzații de hărțuire sexuală au fost retrase, după ce testele de sânge nu au oferit dovezi, conform raportării „Vorarlberg Online”.

Curtea a condamnat îngrijitorul la cinci luni de suspendare a pedepsei și la o amendă necondiționată de 800 de euro. Majoritatea bunurilor furate au fost returnate femeilor; bărbatul condamnat mai are de plătit 105 euro. Mărturisirea sa și lipsa antecedentelor au fost considerate factori atenuanți. Sentința nu este încă definitivă.