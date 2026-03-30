Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, Paul Rodilă, a precizat că, din primele cercetări, a reieşit faptul că fata ar fi căzut prin uşa de evacuare în caz de urgenţă, într-o curbă.

Totul s-a petrecut pe Drumul Național 15A, între Sărățel și Herina. Imediat, șoferul în vârstă de 44 de ani a oprit autocarul și a sunat după ajutor. Copila a fost transportată de urgență la spital, unde i se fac mai multe investigații. Potrivit medicilor este conștientă, în stare stabilă.

Directorul școlii a transmis că grupul de elevi, însoțit de două profesoare, se îndrepta spre Brașov. Anchetatorii continuă verificările în acest caz.