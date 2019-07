Luca, băiețelul ucis în bătaie de mamă a fost înmormântat. Cuvintele preotului pentru copil

Luca, băieţelul de nouă ani din Cluj, omorât în bătaie de mama lui, a lăsat în urmă o mare durer, şi o mulţime de întrebări fără răspuns.

A fost îngropat miercuri, plâns de oamenii care l-au iubit mult şi l-au îngrijit în primii ani de viaţă.

Au rămas în urmă doi fraţi care nu îşi vor vedea prea curând mama. Iar ancheta este departe de final. Consiliul Judeţean Cluj cere o monitorizare mai atentă a copiilor vulnerabili şi chiar schimbarea legii, în cazul părinţilor cu probleme psihice care îşi cer copiii înapoi, de la stat.

Destinul băieţelului a fost greu încercat, de când Luca a văzut lumina zilei. A fost abandonat împreună cu fâţele lui geamăn, imediat după naştere. O vreme au fost crescuţi într-o casă familială, dar în urmă cu 5 ani mama celor doi copii i-a cerut înapoi. Cu toate că femeia avea retard mintal şi un trecut presărat cu episoade de agresivitate, autorităţile i-au încredinţat copiii, fără să ia în calcul vreun pericol.

Preot: "Toate gândurile noastre şi toate rugăciunile noastre precum un buchet de flori să se înalţe în faţa lui Dumnezeu cerându-i că el să îi primească sufletul servului sau Luca şi luându-l în braţe să îl conducă spre adevărata fericire cea veşnică."

În ultimii ani, doar vecinii ştiau calvarul gemenilor, bătuţi şi umiliţi de mama lor. Însă nimeni nu a intervenit. Iar sâmbătă, după 8 ore de agonie, copilul bătut crunt, s-a stins... Imediat femeia a fost arestată.

Femeie: "Nu o să scape ea pur şi simplu. Îi cunosc pe copii de mici ca şi eu am o fetiţă şi ne cunoaştem am fost prieteni şi ne cunoaştem că am crescut împreună la stat, dar ce a făcut ea e de neiertat. Să îi fie ruşine".

Sfârşitul băieţelului i-a îndurerat pe toţi. Asociaţia la care mergea Luca, zi de zi, după şcoală, să mănânce şi să-şi facă lecţiile, s-a ocupat acum de înmormântare.

Direcţia pentru protecţia copilului Cluj se află sub ancheta Consiliului Judeţean care a cerut un audit. Autorităţile vor, printre altele, schimbarea legislaţiei în ceea ce priveşte reintegrarea copiilor în sânul familiilor cu probleme de sănătate mintală.

