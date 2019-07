Cazul poliţistului ucis în Timiş. Agentul era în timpul liber şi fusese informat pe WhatsApp

La mai bine o lună de când poliţistul Cristian Amariei a fost împuşcat mortal în timpul unei misiuni de un infractor periculos, inspectoratul general al poliţiei a anunţat primele concluzii ale anchetei.

Comisia de verificare a pus cap la cap toate informaţiile, iar raportul întocmit de ei dezvoluie o serie de greşeli care au dus în final la uciderea poliţistului. În acea zi, şeful serviciului de investigaţii criminale a comunicat pe WhatsApp cu subalternii. În plus, nu a anunţat cât de periculos e Lepa şi nici nu a instruit echipajele înainte de intervenţie.

Apoi, Şeful inspectoratului de poliţie nu a avut nicio reacţie când a văzut pe telefon mesajul care anunţa misiune. Este cercetat şi un agent de la investigaţii criminale, cel care s-a ocupat de dosarul lui Lepa, şi a făcut-o superficial: de exemplu, nu a menţionat că avea o armă de foc.

Poliţistul Cristian Amariei nu avea vestă antiglonţ şi era înarmat cu un pistol fabricat în 1994. Deşi Serviciul de Investigaţii Criminale avea veste antiglonţ disponibile, cei doi agenţi nu le-au preluat pentru a le folosi în misiune. IGPR a mai anunţat că aceasta este doar prima fază a verificărilor.

Poliţia Română a anunţat, luni, printr-un comunicat de presă, că s-a finalizat prima etapă a controlului dispus la IPJ Timiş, după moartea poliţistului Cristian Amariei.

”Propunerile formulate de comisia de verificare sunt următoarele: Înaintarea raportului de verificare, către conducerea MAI, în vederea analizării oportunităţii dispunerii de măsuri, potrivit competenţei, faţă de şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş. Competenţa, în cazul inspectorilor şefi, aparţine Ministerului Afacerilor Interne”, a transmis Poliţia Română, în comunicat.

Cea de-a doua măsură este declanşarea cercetării prealabile faţă de mai multe persoane, respectiv:

o adjunctul şefului I.P.J. Timiş pe linie de ordine publică

o şeful Serviciului Investigaţii Criminale;

o şeful Poliţiei Oraşului Recaş

o şeful Servicului de Logistică

o agentul din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – Compartimentul Urmăriri, care avea în lucru dosarul urmăritului

o adjunctul şefului I.P.J. Timiş pe linie de poliţie judiciară

o şeful Serviciului de Ordine Publică

o şi cei doi agenţi din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Compartimentul Urmăriri

Filmul morţii agentului de poliţie din Timiş



La data de 02.06.2019, ora 13:56, şeful Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Timiş a fost sunat de un agent din subordine, care i-a comunicat că deţine o informaţie de la o sursă potrivit căreia Lepa Ionel Marcel se află în localitatea Izvin, judeţul Timiş, fiind observat într-un autoturism cu număr de Vrancea.

În acest context, şeful Serviciului Investigaţii Criminale a dispus constituirea unei echipe pentru verificarea informaţiei, alcătuită din agentul care o primise de la o sursă şi un alt agent din cadrul aceluiaşi serviciu.

”De menţionat faptul că cei doi agenţi erau în timpul liber, iar şeful serviciului nu l-a informat pe inspectorul şef al IPJ Timiş cu privire la acest demers”, se arată în comunicatul Poliţiei Române.

Potrivit sursei citate, agentul care primise informaţia de la o sursă s-a deplasat la sediul I.P.J.Timiş, de unde a ridicat pistolul din dotare, marca STECHKIN, calibru 9 mm, având un încărcător cu 20 de gloanţe, o pereche de cătuşe, copii ale mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea, precum şi autoturismul de serviciu DACIA DUSTER, fără să se doteze cu vestă antiglonţ, deşi existau la nivelul compartimentului două articole de acest gen.

Primind aprobarea şefului, agentul a discutat telefonic cu colegul său, l-a preluat pe acesta de pe o stradă din municipiul Timişoara şi s-au deplasat împreună în localitatea Izvin, fără ca cel din urmă să se doteze, în prealabil, în mod corespunzător pentru efectuarea misiunii (nu avea asupra lui nici pistol, nici cătuşe, nici vestă antiglonţ).

La ora 14:10, şeful Serviciului Investigaţii Criminale a solicitat poliţiştilor rutieri şi de ordine publică, sprijin în vederea opririi în trafic a autoturismului cu număr de Vrancea, verificarea lui şi a ocupanţilor acestuia.

Solicitarea s-a transmis printr-un mesaj pe grupul de WhatsApp în care sunt 41 de ofiţeri cu funcţie de conducere de la nivelul inspectoratului.

De asemenea, pe timpul deplasării, poliţistul care plecase în misiune fără dotarea corespunzătoare a contactat telefonic un agent din cadrul Poliţiei Oraşului Recaş, care se afla în serviciul de patrulare, împreună cu poliţistul Amariei Cristian.

Cu acest prilej, i-a solicitat sprijin pentru depistarea şi prinderea urmăritului care se afla pe raza lor de competenţă.

În jurul orei 14:20, poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale au ajuns în oraşul Recaş.

La ora 14:36, şeful Poliţiei Oraşului Recaş l-a contactat pe şeful Serviciului Investigaţii Criminale, ocazie cu care l-a informat că autoturismul căutat se află în atenţia lor.

În jurul orei 14:50, poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale, după ce au identificat locul unde se afla bărbatul urmărit, l-au observat pe acesta în curtea unui imobil ce avea porţile de acces auto deschise, lucrând la roata unei maşini.

Ca urmare a acestui fapt, agenţii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale au solicitat sprijin colegilor din cadrul Poliţiei Oraşului Recaş, cu care vorbiseră anterior, ocazie cu care aceştia s-au deplasat la faţa locului.

La ora 14:55, agenţii de poliţie din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale au blocat cu autoturismul de serviciu intrarea în curtea imobilului, surprinzând persoana urmărită în timp ce se deplasa spre maşina la care lucra.

În acest timp, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Recaş au asigurat perimetrul exterior al imobilului, fiecare pe câte o latură stradală a acestuia (casa este fără etaj şi are două laturi la stradă: una la drumul naţional şi alta la o stradă din localitate).

După acest moment, unul dintre poliţiştii de la Compartimentul Urmăriri din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale a coborât din autoturism, l-a somat Lepa Ionel să se oprească, însă acesta nu s-a supus indicaţiilor şi s-a refugiat în imobil, blocând uşa, astfel că agenţii de poliţie nu au reuşit să pătrundă în casă.

Ulterior, poliţistul de la urmăriri care nu avea pistol asupra sa a rămas în dreptul uşii de acces în imobil, iar colegul său, de la urmăriri, s-a deplasat în faţa casei, context în care ambii au auzit mai multe focuri de armă, crezând iniţial că poliţiştii de la ordine publică (respectiv cei de la Poliţia Oraşului Recaş) au deschis focul asupra persoanei urmărite.

Imediat, cei doi au ieşit pe poartă, în exteriorul curţii imobilului şi au constatat că Lepa sărise pe geam, în exteriorul casei, iar Amariei Cristian era căzut, fiind rănit, înspre acesta venind colegul său de la ordine publică.

În acest timp, persoana urmărită a fugit spre o staţie de carburant dezafectată.

Având în vedere că Lepa încerca să îşi asigure scăparea, poliţiştii de la urmăriri au pornit după acesta.

Persoana urmărită a fugit înspre staţia de carburant unde a executat mai multe focuri de armă către unul dintre poliţiştii de la urmăriri, care a răspuns prin folosirea armamentului din dotare.

După schimbul de focuri, Lepa a traversat drumul naţional şi a escaladat un gard de beton aflat în curtea unei societăţi comerciale, fiind urmărit în continuare de poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale.

În curtea societăţii comerciale, persoana urmărită s-a blocat între un gard şi peretele unei clădiri. În aceste circumstanţe a avut loc un schimb de focuri între poliţist şi urmărit, soldat cu rănirea lui Lepa Ionel, în zona umărului stâng.

Cu toate acestea, el a reuşit să sară gardul de beton în exteriorul societăţii comerciale, unde se afla un teren viran acoperit cu vegetaţie, el fiind urmărit, în continuare, de cei doi poliţişti.

Lepa a escaladat gardul unei grădini, mai târziu a sărit în curtea unui alt imobil şi a executat un foc de armă în direcţia unuia dintre poliţiştii aflaţi pe urmele sale.

Când agentul a ajuns la imobilul unde se afla Lepa, l-a observat urcând într-un autoturism de culoare albastră şi a început deplasarea cu acesta, încercând să iasă din curte pe poarta imobilului.

Cu această ocazie, poliţistul a executat 4 focuri cu pistolul din dotare, după care a rămas fără muniţie.

Ca urmare a folosirii armamentului de către agentul de poliţie, persoana urmărită a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un gard de dimensiuni reduse, astfel că nu şi-a mai putut continua deplasarea.

Totodată, Lepa a rămas circa 1 minut în autoturism, după care a coborât şi a executat un foc de armă în direcţia poliţistului, care s-a refugiat după uşa de la intrare în imobil.

Ulterior, persoana urmărită a fugit prin grădina imobilului şi a sărit gardul spre un teren viran acoperit cu vegetaţie de aproximativ 1,5 m.

Agentul de poliţie a încetat urmărirea deoarece nu mai avea muniţie, iar după aproximativ 10 - 15 minute au venit alte forţe în sprijinul său.

În intervalul în care poliţistul l-a urmărit pe Lepa Ionel Marcel în curtea imobilelor şi în zona grădinilor, colegul său s-a deplasat în urma acestora, la mică distanţă.

”În context, este important de menţionat faptul că, în jurul orelor 15.03, după primul telefon efectuat la 112, dispecerul I.P.J. Timiş a contactat lucrătorii din cadrul Poliţiei Oraş Recaş. A răspuns colegul lui Amariei Cristian, care i-a confirmat operatorului faptul că acesta este împuşcat, solicitând să vină urgent ambulanţa şi acordând, în acest timp, primul ajutor”, se mai arată în comunicatul Poliţiei Române.

Raportul consemneză că, aproximativ în jurul aceleiaşi ore, poliţistul de la ordine publică l-a apelat pe şeful Poliţiei Oraş Recaş, căruia i-a relatat succint evenimentul, acesta din urmă ajungând la faţa locului în jur de 15.10-15.15.

Imediat după, la aproximativ 15.16, a sosit şi primul echipaj de ambulanţă, care a început manevrele de resuscitare, timp în care a ajuns cel de al doilea echipaj de ambulanţă (ora 15.22).

De asemenea, în jurul orelor 15.25-15.30 s-a prezentat şi prima echipă de luptători S.A.S., alarmaţi de către ofiţerul de serviciu al inspectoratului, ca urmare a dispoziţiei date de inspectorul şef cu privire la mobilizarea întregului efectiv.

”În urma misiunii din data de 02.06.2019, efectuată pentru prinderea persoanei urmărite Lepa Ionel Marcel, a rezultat decesul colegului nostru Amariei Cristian din cadrul Poliţiei Oraşului Recaş şi rănirea uşoară, prin împuşcare în piciorul drept a unuia dintre poliţiştii de la urmăriri (este vorba despre cel care avea pistol asupra sa)”, se mai arată în comunicatul transmis de Poliţia Română.

Poliţiştii care au efectuat controlul au concluzionat, astfel, că poliţistul Cristian Amariei nu avea vestă antiglonţ, iar pentru efectuarea misiunii a utilizat un pistol Carpaţi cal. 7,65 mm, fabricat în anul 1994. De asemenea, colegul său, de la Poliţia Oraşului Recaş, avea asupra sa un pistol de aceeaşi marcă. Ambii poliţişti aveau câte două încărcătoare a câte 6 gloanţe fiecare.

”De asemenea, verificările comisiei mai evidenţiază faptul că, la nivelul I.P.J Timiş, majoritatea vestelor antiglonţ fuseseră distribuite la structurile operative, dar 14 s-au repartizat cu ocazia misiunii de prindere a criminalului, acestea aflându-se, până la acel moment, în depozitul inspectoratului. Practic, la data de 02.06.2019, Serviciul de Investigaţii Criminale avea în dotare 10 veste antiglonţ, dintre care două erau repartizate la Compartimentul urmăriri. Cu toate că, la momentul debutului misiunii, vestele antiglonţ nu erau utilizate de alţi colegi, fiind disponibile, cei doi agenţi de poliţie care s-au deplasat în localitatea Recaş nu le-au preluat pentru a le avea asupra lor şi a le utiliza”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit documentului, din verificările efectuate a rezultat faptul că Serviciului de Investigaţii Criminale Timiş i-au fost repartizate, până la 02.06.2019, 15 maiouri antiglonţ şi antiînjunghiere.

”Anterior tragicului eveniment, agentul care a plecat în misiune înarmat avea în dotare un astfel de maiou, dar nu l-a luat când a plecat la acţiune. Pe de altă parte, începând cu data de 06.08.2018, la nivelul Poliţiei Oraşului Recaş au fost repartizate 2 maiouri antiglonţ şi antiînjunghiere. Unul dintre acestea a fost ridicat de un agent din cadrul formaţiunii rutiere, iar cel de-al 2-lea, alocat formaţiunii de ordine publică, nu a fost preluat din depozit”, mai arată sursa citată.

Poliţia Română precizează că au mai fost depistate şi alte deficienţe, inclusiv pe linia exercitării actului managerial.

”Deşi nu sunt în legătură de cauzalitate directă cu tragicul eveniment, acestea denotă o lipsă de implicare în coordonarea efectivelor din subordine (ex. aspecte care ţin de planificarea muncii, documente strategice întocmite formal etc.)”, se arată în document.

Echipa de control a prezentat şi o serie de constatări punctuale, pe fiecare departament în parte, fiind vizate persoanele care nu au respectat procedurile.

În ceea ce-l priveşte pe şeful Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Timiş, comisia a stabilit că, deşi a fost informat telefonic despre existenţa informaţiei şi iniţierea acţiunii operative de către subalternii săi, a preluat iniţiativa în mod exclusiv şi a comunicat cu structurile din cadrul inspectoratului, fără a-i comunica direct şefului de inspectorat şi fără a-i solicita sprijin în relaţionarea cu unităţile subordonate acestuia, prin actul de comandă.

”Astfel, informarea s-a realizat impropriu, prin postarea unui mesaj prin reţeaua Whatsapp, iar demararea acţiunii s-a efectuat fără a exista un feed-back din partea conducerii inspectoratului, care ar fi avut posibilitatea să dispună măsuri corelative, de natură a preîntâmpina apariţia unor astfel de tragedii (ex: angrenarea luptătorilor S.A.S. sau a altor forţe)”, notează echipa de control, care a apreciat că postarea unui mesaj pe reteaua whatsapp nu reprezintă un mod eficient şi operativ de raportare, întrucât este posibil ca persoanele destinatare să nu vizualizeze informaţiile în timp real.

”Mai mult, deşi a fost informat despre acţiunea ce urma a fi efectuată pentru prinderea persoanei urmărite, şeful Serviciului Investigaţii Criminale nu s-a implicat în efectuarea unor activităţi premergătoare declanşării acesteia, precum instruirea forţelor participante, sau verificarea dotării corespunzătoare a acestora şi nici nu a desemnat un alt ofiţer în acest sens. Ca atare, în lipsa unui astfel de control din partea acestuia sau a altei persoane desemnate, a fost posibil ca unul dintre poliţiştii participanţi la acţiune să acţioneze fără armamentul din dotare”, se mai arată în document.

Sursa citată precizează că, în sarcina şefului Serviciului Investigaţii Criminale, poate fi reţinută şi o documentare superficială asupra periculozităţii persoanei urmărite, împrejurare ce rezultă din efectuarea unor activităţi în dosarul de urmărire, ulterior evenimentului.

De asemenea, anterior acţiunii, nu a fost întocmit un plan în acest sens, acesta fiind redactat, în fapt, ulterior activităţii (la data de 04.06.2019) şi asumat prin semnătura de şeful Serviciului Investigaţii Criminale, pentru a conferi un caracter de legalitate intervenţiei din ziua de 02.06.2019.

Documentul a fost prezentat spre aprobare la data de 04.06.2019 adjunctului şefului inspectoratului pe linie de ordine publică, fiind datat şi înregistrat cu data de 02.06.2019.

În context, comisia de verificare evidenţiază atitudinea poliţiştilor implicaţi în derularea misiunii, care, chiar şi în lipsa elementelor de dotare, au acţionat susţinut pentru urmărirea şi prinderea persoanei în cauză, unul dintre ei fiind chiar rănit la picior.

Echipa de control a reţinut şi deficienţe în ceea ce-l priveşte pe şeful IPJ Timiş.

”Deşi a luat cunoştinţă informal despre debutul acţiunii, prin mesajul postat şeful Serviciului Investigaţii Criminale şi a observat că acesta din urmă angrena şi alte structuri din cadrul inspectoratului, nu s-a implicat în actul de relaţionare cu unităţile subordonate, până la momentul în care a aflat de producerea tragediei. Referitor la repartizarea vestelor antiglonţ şi antiînjunghiere, a stabilit această activitate în sarcina şefului Serviciului de Logistică, însă nu a urmărit ulterior distribuirea efectivă a acestora la structurile subordonate”, a mai transmis Poliţia Română.

Adjunctul şefului I.P.J. Timiş ”a aprobat, ulterior desfăşurării acţiunii din data de 02.06.2019, Planul întocmit la data de 04.06.2019 de către şeful Serviciului Investigaţii Criminale, pentru a conferi un caracter de legalitate intervenţiei în care şi-a pierdut viaţa un poliţist”.

Echipa de control a prezentat şi aspecte rezultate din analiza dosarului persoanei urmărite, instrumentat de către un agent din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Compartimentul Urmăriri

”Având în vedere mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de instanţa de judecată, la nivelul acestui serviciu a fost constituit dosarul persoanei urmărite Lepa Ionel Marcel, şi repartizat unui agent din cadrul Compartimentului Urmăriri. Poliţistul a întocmit documentaţia iniţială conform prevederilor legale în vigoare, sprijinit de verificările efectuate de lucrătorii Poliţiei Municipiului Lugoj, întrucât persoana urmărită avea domiciliul pe raza acestei localităţi. Din analiza dosarului a rezultat că, deşi a avut date şi informaţii care puteau fi valorificate, acesta nu a procedat în consecinţă. Totodată, s-a constatat că, la dosarul persoanei urmărite, de la data înregistrării acestuia şi până la data producerii evenimentului, nu se regăseşte fişa de cazier a numitului Lepa Ionel Marcel, aceasta fiind emisă şi anexată post-eveniment, la data de 03.06.2019”, a mai transmis Poliţia Română.

În plus, s-a constatat că la dosar nu exista nicio informaţie cu privire la faptul că urmăritul ar fi fost în posesia unei arme de foc.

În ceea ce-l priveşte pe şefului Poliţiei Oraşului Recaş, echipa de control a constatat că, deşi deţinea date cu privire la posibila implicare a utilizatorului autoturismului cu număr de Vrancea în comiterea de fapte ilicite pe raza oraşului Recaş, nu a efectuat demersuri suficiente în vederea documentării activităţii infracţionale a celui în cauză, a identificării lui, astfel încât, la momentul intervenţiei, aceasta să se fi realizat cu asigurarea tuturor măsurilor poliţieneşti necesare.

”De menţionat faptul că, anterior, Lepa s-a sustras unei eventuale legitimări, dând naştere prezumţiei rezonabile că este predispus la comiterea de fapte antisociale. Practic, în data de 25.05.2019, în jurul orei 08:30 - 09:00, şeful Poliţiei Oraşului Recaş, alături de un agent din subordine, în timp ce se deplasau pe raza localităţii, a observat, pe sensul opus, autoturismul cu număr de Vrancea, despre care cunoşteau faptul că aparţine unui posibil autor de infracţiuni. Poliţiştii au întors autospeciala inscripţionată, fără a pune în funcţiune semnalele sonore şi acustice, încercând să se apropie de autoturismul în cauză, pentru a-l opri, dar conducătorul auto a accelerat şi a reuşit astfel să se îndepărteze. Urmărirea s-a realizat pe o distanţă de aproximativ de 4-5 km, până în apropierea localităţii Izvin, operaţiunea finalizându-se fără oprirea autoturismului urmărit”, se mai arată în documentul transmis de Poliţia Română.

Comisia a concluzionat că existau suficiente indicii cu privire la modul de acţiune a lui Lepa, însă ele nu au fost valorificate corespunzător.

Şeful Serviciului de Logistică din cadrul IPJ Timiş este acuzat că nu a iniţiat măsurile necesare pentru predarea efectivă a tuturor echipamentelor de protecţie individuală şi nici nu a informat conducerea inspectoratului cu privire la acest aspect.

”Cercetările disciplinare vor fi realizate cu celeritate, astfel încât cei responsabili de disfuncţionalităţile identificate de comisia de verificare să fie traşi la răspundere conform legislaţiei în vigoare şi potrivit gradului de vinovăţie a fiecăruia în parte”, arată Poliţia Română în finalul comunicatului.